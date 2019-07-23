Миграционный приток населения России в январе-апреле 2019 года составил 98 тысяч человек, что на 40,9 тысячи больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом специалисты Института Гайдара и РАНХиГС пишут в выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России» (.pdf), пишет Медуза.
Всего за четыре месяца в Россию прибыли 218,6 тысячи мигрантов (годом ранее — 177,3 тысячи). При этом число выбывших практически не изменилось.
«Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной», — пишут авторы доклада.
Они подчеркнули, что число прибывших в первом квартале стало самым большим за последние 10 лет.
Участники мониторинга предположили, что резкий рост связан с недоучетом прибывших мигрантов в 2018 году.
Тогда специалисты сообщили, что приток мигрантов в Россию упал до минимума за весь постсоветский период.
Основными миграционными донорами России стали Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения.
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