Министерство внутренних дел Таджикистана в настоящее время поднимает в правительстве вопрос о продлении срока, установленного для перерегистрации сим-карт мобильных абонентов на паспорта нового образца. Об этом сегодня было сообщено на пресс-конференции в ведомстве, которую провел лично министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода.

«Несмотря на то, что рабочий день паспортных столов был продлен до 22:00, они не успевают выдать ID-паспорта всем гражданам до назначенного срока, чтобы жители перерегистрировали свои сим-карты. Поэтому мы сейчас обсуждаем этот вопрос с аппаратом президента РТ. Возможно, продлим. Как будет известно, мы сообщим», - сказал сегодня журналистам глава МВД РТ.

Он отметил, что паспорта образца 1996 года будут действовать до конца срока, так как их действие никто не отменял.

«Паспорта образца 1996 года являются действительными, никто не отменял их действие. По распоряжению правительства, только абоненты мобильных компаний должны перерегистрировать имеющиеся сим-карты на ID-паспорта», - подчеркнул министр.

«Мы провели специальное заседание по вопросу замены паспортов. Обсудили все вопросы и недостатки. Некоторые нарушители лишились должностей, другим объявили выговоры. Все недостатки по замене паспортов в паспортных столах были устранены, я вас уверяю. Можете сходить в каждый паспортный стол и убедиться в этом», - предложил министр журналистам.

Напомним, ранее Служба связи также заявляла, что может продлить срок перерегистрации сим-карт по ID-паспортам. " Если жители до 15 августа не успеют перерегистрировать сим-карты по ID-паспортам образца 2014 года, срок постановления, возможно, продлят", - заявил на пресс-конференции 15 июля заместитель главы Службы связи Илхом Атоев.

Напомним, согласно постановлению правительства «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними» (от 30 апреля 2016 года), которое вступило в силу 15 февраля, все абоненты сотовых операторов должны перерегистрировать свои сим-карты по ID-паспорта образца 2014 года.

В связи с этим в паспортных столах образовались огромные очереди.

МВД официально заявило, что может выдавать только 50 тыс. ID-паспортов в месяц. Позже МВД продлило рабочий день паспортных отделов до 22:00, чтобы граждане успели перерегистрировать свои сим-карты до 15 августа.

Также по данному постановлению гражданам Таджикистана запрещается иметь более двух сим-карт от всех мобильных операторов.

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