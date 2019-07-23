Синоптики предупреждают о сохранении жары в связи с затоком сухого жаркого воздуха из Ирана. Невыносимо жарко будет вплоть до конца недели.

«С 24 по 26 июля на территории Таджикистана в связи с затоком сухого жаркого иранского воздуха через территории Туркменистана и Узбекистана сохраняется повышенная дневная температура воздуха. В северных и центральных районах - до 40-43 градусов, в южных районах - до 43-45 тепла, в горных районах - до 37 градусов», - сообщается на сайте Агентства по гидрометеорологии страны.

Синоптики предупреждают о возможности прохождения гляциальных (ледниковых) селевых паводков в предгорных и горных районах РРП, Согдийской области и западных районах ГБАО.

В этот период на реках Пяндж, Вахш, Заравшан и их притоках ожидается резкое повышение уровня воды, возможен размыв берегов, предупреждают синоптики.

Синоптики также предупреждают о продолжении жары и повышенном загрязнении атмосферного воздуха по взвешенным веществам (пыль) в городе Душанбе до 28 июля.

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Синоптики для защиты от негативного воздействия жары и повышенного загрязнения атмосферного воздуха рекомендуют избегать длительного пребывания и прогулок днем на территориях: места вблизи крупных автомагистралей при интенсивном движении автотранспорта (особенно места с пониженным рельефом и низкой продуваемостью), так как они представляют зоны повышенного риска для вашего здоровья. В первую очередь, это касается детей, пожилых людей, беременных женщин и людей, страдающих гипертонией.

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