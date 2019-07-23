Государственный сберегательный банк «Амонатбанк» за два месяца скупил акции ликвидированного АООТ «Сангтуда» на общую сумму 1 млн. 36 тысяч сомони, сообщил глава амонатбанка Сироджидин Икроми, 23 июля, на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что правительство выделило на эти цели более 10 млн. сомони. По словам Икроми, стоимость одной акции АООТ «Сангтуда» в 1996 году составляла 3 тыс. рублов эквивалентом $10.

"Если исходить из деноминации и индексации, то эти 3 тыс. рублов сегодня равны 3 сомони. Несмотря на это, мы выдаём не по 3 сомони, а 94 сомони 40 дирамов за каждую акцию", - сказал он.

Процесс продажи акции продолжается, держатели акции АООТ «Сангтуды» могут обратиться в ближайший филиал «Амонатбанка», отметил Сироджидин Икроми.

«Амонатбанк» приступил к приобретению акций ликвидированного АООТ «Сангтуда» у населения и организаций 13 мая этого года. Процесс выкупа акций продлится до 31 декабря 2021 года.

Держатели за каждую простую акцию, стоимостью 10 долларов, получают от банка средства в национальной валюте с конвертацией на день обращения.

В конце прошлого года правительство своим постановлением поручило соответствующим ведомствам направить 10 млн сомони для оплаты номинальной стоимости акций ликвидированного АООТ «Сангтуда», принадлежащих физическим и юридическим лицам.

Средства на приобретение акций выделяются за счет полученных правительством дивидендов от деятельности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».

АООТ «Сангтуда» было учреждено в 1996 году. В том же году были произведены две эмиссии акций этого Общества. Цена одной акции на момент выпуска составляла 3 тысячи таджикских рублов (10 долларов).

Накопившиеся от реализации акций деньги на специальном счете в «Амонатбонке» впоследствии были направлены на реализацию таджикско-российского проекта по строительству «Сангтудинской ГЭС-1» в качестве вклада правительства Таджикистана.

Владельцам акций обещали дивиденды после введения в эксплуатацию первого агрегата «Сангтудинской ГЭС-1». Однако в течение 10 лет функционирования данной станции люди так и не получили обещанных дивидендов.

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