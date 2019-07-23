Решением правительства Таджикистана от 22 июля Икромиддин Сироджиддин Вализода был освобожден от должности начальника Антимонопольной службы при правительстве республики с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим указом назначил Вализода исполняющим обязанности председателя района Кушониён Хатлонской области, сообщает пресс-служба главы государства.

В настоящее время пост главы Антимонопольной службы Таджикистана пока остается вакантным.

Икромиддин Вализода был назначен на пост главы Антимонопольной службы всего три месяца тому назад – 23 апреля 2019 года. Сразу же после того, как антимонопольное ведомство выступило инициатором о поднятии тарифов на интернет, что взбудоражило население страны.

До этого назначения Вализода занимал должность заместителя директора Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве РТ.

Он сменил на этом посту Саади Кодирзода, который был назначен заместителем главы исполнительного аппарата президент Таджикистана.

Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана в апреле оказалась под шквалом критики пользователей соцсетей после того, как своим распоряжением от 4 марта 2019 года обязала операторов мобильной связи страны установить стоимость за 1 Мб интернета не менее 5 дирамов без учёта акциза и налогов.

Недоумение пользователей вызвал тот факт, что за повышение тарифов ратовала структура, которая призвана защищать права потребителей, а не загружать их непомерным бременем выплат.

Подверг тогда резкой критике работу этого ведомства и спикер нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров.

«Вы своим необдуманным решением в течение одного месяца сделали Таджикистан «главным героем» СМИ мира, вы подвели главу государства», - заявил в апреле спикер.

По словам Зухурова, министерствам и ведомствам страны, прежде, чем поднимать цены на те или иные услуги, «особенно социального сектора», стоит задумываться.

«Когда Таджикистан станет развитым и богатым, его население будет жить без проблем, тогда можно бесконечно поднимать цены, сейчас этого мы не можем позволить себе», - заявил спикер.

Это нашумевшее распоряжение Антимонопольной службы было аннулировано 24 апреля именно Икромиддином Вализода.

Досье "АП": Икромиддин Вализода родился 10 октября 1974 году в городе Курган-Тюбе, в 1998 году заочно окончил ТНУ по специальности экономист. С 1992 по 1994 году работал продавцом магазина местного потреб союза. С 1994 по 1995 год - экспедитор оптовой базы торговли Хатлонской области. А с 1995 по 1998 год был продавцом магазина в городе Курган-Тюбе.

С 1998 по 2000 год работал в качестве заместителя гендиректора мукомольного комбината города Курган-Тюбе. С 2000 по 2002 год работал гендиректором ОАО «Вахш» города Курган-Тюбе.

С 2002 по 2005 год - гендиректор мукомольного комбината Курган-Тюбе. С 2005 по 2010 год был гендиректором компании «Истеко-Текстайл». С 2010 по 2011 год работал в качестве начальника торговой инспекции Таджикстандарта по Хатлонской области. С 2011 по 2015 год возглавлял управление Таджикстандарта по Хатлонской области.

5 мая 2015 года был назначен заместителем директора Агентства Таджикстандарт. 23 апреля 2019 года его назначили главой Антимонопольной службы Таджикистана.

Знает русский и английские языки. Женат, отец пятерых детей.

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