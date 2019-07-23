Подача электроэнергии будет приостановлена сегодня, 23 июля, в микрорайонах Навобод, Хисорак, Ободкорон и на улицах Пулоди, Пушкина, Турсунзаде, Гастелло, Матросова, С. Айни, Зубунисо, А. Джоми и Р. Набиева.

Подача электричества будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ: света не будет с 9 до 16 часов, сообщили «АП» в ОАО ДЭС.

"В зависимости от объема ремонта в некоторых случаях электропитание будет подключено до указанного времени", - обещают в электросетях.

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