Президент страны Эмомали Рахмон своими указами сегодня сменил мэра города Нурек и глав еще 10 районов страны, сообщается на сайте президента.
Так, указами президента лишены должностей мэр Нурека, главы районов Кушониён, Вахш, Яван, Джайхун, Пяндж, Шахритус, Носири Хусрав, Восе, Темурмалик и района Сангвор.
На их место назначены "профессиональные и ответственные лица", сообщается на сайте президента. Однако фамилии профессионалов не указаны.
Между тем, как сообщили "АП" в хукумате Хатлона, и.о. председателя района Кушониён Хатлонской области назначен глава антимонопольной службы Таджикистана Икромиддин Вализода. Однако Указа президента об освобождении Вализода от должности пресс-служба президента пока не опубликовала.
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