Ранее судимую Адину Турдубаеву подозревают в организации в Москве фейкового концерта киргизских исполнителей, сообщает Фергана со ссылкой на издание 24.Kg.
Турдубаева обещала устроить концерт в Crocus City. Билеты продавали за 2000 рублей ($28,7). Было объявлено, что в ходе мероприятия среди зрителей разыграют два автомобиля. Концерт заинтересовал в первую очередь киргизских мигрантов.
Но сначала дату концерта перенесли, а затем его и вовсе отменили. Турдубаева пообещала вернуть деньги и пояснила, что сборы от продажи билетов не покрыли аренду помещения. При этом артисты, которые должны были выступать на мероприятии, заявили, что билеты им не купили и гонорары не оговорили.
В посольстве Киргизии в России пояснили, что концерт сорвался из-за халатности организаторов. В дипмиссии отметили, что Турдубаева является гражданкой России и будет нести ответственность по российским законам.
Между тем, как стало известно 24.Kg, Турдубаева с 2012 года отбывала в Киргизии 17-летний срок за мошенничество. Ее освободили весной 2019 года. Причина досрочного освобождения неизвестна, однако осенью 2018 года в поддержку этой женщины (или в поддержку ее полной тезки с таким же сроком за такое же преступление) высказывалась депутат Жогорку кенеша (парламента Киргизии) Ирина Карамушкина.
Она заявила: «В женской колонии по обвинению в мошенничестве сидит Адина Турдубаева. Ее осудили на 17 лет. У женщины серьезное онкологическое заболевание. Одна экспертиза дала заключение о том, что у нее опухоль IV степени, другие эксперты утверждают, что у нее рак II степени, и она может сидеть в тюрьме с таким заболеванием». Ранее, в 2017 году, Карамушкина косвенно обвиняла в незаконном преследовании Турдубаевой экс-генпрокурора Аиду Салянову.
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Nakatika Yb1 час назад
Я ничего плохого не хочу сказать, но почему этот народ-Киргизы снова обманулись? Такая любовь к халяве? Просто в прошлом году был скандал, они миллионами сливали свои деньги в пирамиду, теперь с концертом их обманули...что же такое...