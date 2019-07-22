Верховный суд Таджикистана приступил к рассмотрению дела 28 заключённых Вахдатской колонии, обвиняемых в организации бунта, сообщил сегодня на пресс-конференции Шермухаммад Шохиён, председатель Верховного суда РТ.

Он отметил, что дело в отношении 28 заключённых поступило в суд и уже рассматривается. Однако дело в отношении сотрудников колонии Вахдата, где произошёл бунт, пока не поступало.

Напомним, столкновения между заключенными и надзирателями в исправительной колонии №3/2 Главного управления исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана в Вахдате произошли в ночь на 19 мая этого года.

По данным пресс-центра Минюста, 30 особо опасных осуждённых сторонников террористической организации «Исламское государство», содержащиеся в этой колонии, вооружившись ножами и режущими предметами, взяли в заложники, а затем убили трех сотрудников учреждения, намереваясь совершить побег из тюрьмы.

В результате столкновений, бунтовщики убили и пятерых заключенных. В общем, погибли 32 человека: 29 заключенных и 3 сотрудника исправительного учреждения.

Ответственность за бунт взяло на себя "Исламское государство".

"Худжандский бунт"

Шермухаммад Шохиён также сообщил, что сегодня Верховный суд рассматривает дело 34 заключённых, обвиняемых в организации бунта и беспорядков в колонии №3/3 в Худжанде.

«Четыре сотрудника Худжандской колонии были привлечены к уголовной ответственности, в том числе начальник колонии - он был осуждён на четыре года, трое сотрудников лишены свободы на 2,5 года. Судебное дело 34 заключённых, которые устроили беспорядки, рассматривается», - отметил Шермухаммад Шохиён.

Бунт в Худжандсколй колонии произошел 8 ноября 2018 года. Он был подавлен в течение нескольких часов. Во время беспорядков, по информации официального Душанбе, погиб 21 заключенный. При бунте были также убиты двое работников тюрьмы, пять охранников получили тяжелые ранения.

Через некоторое время после произошедшего были арестованы несколько сотрудников колонии, включая ее начальника Файзуллоджона Сафарова.

Затем с поста начальника ГУИУН был снят Иззатулло Шарифзода и уволены семь прокуроров по надзору Согдийской областной прокуратуры.

Новым начальником ГУИУН 23 ноября был назначен Мансурджон Умаров, который до нового назначения был первым заместителем главы Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

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