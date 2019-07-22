Законодательных норм в каждой стране десятки и даже сотни тысяч. Естественно, многие из них не только противоречат друг другу, но и часто противоречат даже здравому смыслу.

Юрист Навруз Одинаев выбрал наиболее противоречивые нормы нашей системы, которые, по его мнению, необходимо изменить.

1. Запрет школьникам носить мобильные телефоны и их обыски

Часть 10, статьи 25 Закона РТ «Об образовании» гласит: «В образовательных учреждениях общего, начального профессионального и среднего профессионального образования запрещается использование учащимися и студентами мобильных телефонов. В образовательных учреждениях высшего профессионального образования и профессионального образования после высшего образовательного учреждения студентам, аспирантам, докторантам, преподавателям и другим работникам запрещается пользоваться мобильным телефоном в процессе обучения».

Исходя из данной нормы пользоваться телефонами запрещается всем учащимся. Но какая ответственность ждет за нарушение этой нормы?

Согласно статьи 8, Закона РТ «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей»

«Родители обязаны:

— запрещать детям дошкольного возраста и детям, обучающимся в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования независимо от организационно-правовых форм, приносить и использовать мобильные телефоны»

Таким образом, за нарушение данной нормы родителей несовершеннолетних лиц можно привлечь к ответственности по ст. 90 КоАП РТ:

«Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних , а также лицами, осуществляющими воспитание ребенка на договорной основе, обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, при отсутствии признаков преступления» и тут все по закону правильно. Есть норма закона и ответственность за нарушение. Однако об ответственности уже совершеннолетних лиц за пользование мобильными телефонами в образовательных учреждениях КоАП РТ ничего не предусматривает! Но больше всего проводимые рейды беспокоят тем, что детей начинают обыскивать, как преступников.

Что говорит Закон?

Объяснительные:

Само несовершеннолетнее лицо не является субъектом правонарушения (субъектом по ст. 90 являются родители (один из них)), и имеет полное право отказаться от дачи показаний против близких родственников и себя.

При опросе несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет (в качестве свидетеля) обязательное участие его законного представителя (часть 4, ст. 31 ПКоАП РТ).

Поэтому, брать у несовершеннолетних объяснительные за то, что они при себе имели телефон, незаконно. Вряд ли дети сами по своему желанию дают показания против родителей.

Личный досмотр и досмотр имущества.

Статья 61 ПКоАП РТ предусматривает список органов, которые имеют право проводит эти мероприятия, и, кстати, согласно именно этой нормы Прокуратура не имеет полномочий на проведения личного досмотра и досмотра имущества.

При личном досмотре и досмотре имущества (обыск по уголовным делам) закон предусматривает обязательное участие 2-х понятых.

Относительно досмотра несовершеннолетних Закон не предусматривает каких либо ограничений.

Один из родителей, которого привлекли к ответственности и наложили административный штраф в размере 155 сомони заявил, что все равно не разрешит своему ребёнку ездить в школу без телефона, так как безопасность ребенка стоит выше этих штрафов.

В связи с этим возникает резонный вопрос, а почему бы не разрешить детям носить в образовательные учреждения простые «кнопочные» телефоны, чтобы они могли по дороге в школу или обратно домой, поддерживать связь?

Нормы закона, запрещающие использование мобильного телефона во время учёбы, необходимы. Можно даже ужесточить данную норму до конфискации мобильного телефона, если учащиеся неоднократно используют его во время образовательного процесса. Однако в целях безопасности ребенка необходимо разрешить ему иметь при себе мобильный телефон вне учебного процесса.

Более того, в каждом телефоне, кроме номеров родителей, должны быть сохранены и номера экстренных служб. Ребенок, который стал свидетелем несчастного случая, может спасти не только свою, но и чужую жизнь.

Не у каждого родителя имеется возможность отвозит детей на учёбу и забирать их домой.

При этом, каждый родитель заинтересован, чтобы его дети получили хорошее образование, поэтому многие считают целесообразным запрет использования мобильных телефонов во время учебного процесса всеми субъектами образования (как детей, так и учителей). Однако вопрос безопасности детей тоже является приоритетным и нужно решать данный вопрос с учетом всех обстоятельств.

Настоящими инициаторами принятия Законов является народ. С учётом мнения народа и в целях защиты его прав и интересов соответствующие органы инициируют принятия тех или иных норм. Наш Президент ежегодно в своем Послании говорит о ключевых вопросах жизни общества и всегда учитывает мнение народа. Поэтому важно, чтобы родители высказались относительно того, как решить эту проблему.

Ждем мнения родителей «за» и «против» этих норм, а также мнений психологов, влияет ли обыск детей на их психическое состояния?

Мы же считаем, что никак нельзя демонстрировать силу своих «полномочий» перед школьниками. Некоторым нужно учиться у людей с более широкими полномочиями как относится к детям.

2. Институт прописки

Очень много нарушений прав у людей, которые по объективным причинам не имеют прописку. Устаревшая система, от которой отказались большинство стран постсоветского пространства. Мы по этому вопросу даже обращались в Исполнительный Аппарат президента РТ.

Одна из самых актуальных проблем жителей нашей страны — это отсутствие прописки, а вместе с тем нарушение ряда прав и законных интересов граждан.

Как правило, нет прописки у следующего ряда людей:

— воспитанники детских домов: после достижения совершеннолетия, их часто отпускают на «волю», не обеспечивая жильем, таким образом, они и их дети не имеют прописку. Хозяева жилищ, где они временно проживают, часто отказываются их регистрировать.

— люди, которые, продав свои квартиры, вложились в новостройки. Многие новостройки города, даже после завершения строительства, так и не прошли гос. приемку, в связи с чем им пока прописываться некуда;

— иные люди, которые по тем или иным причинам остались без прописки.

Какие права людей нарушается, если у них нет прописки?

1. Избирательные права. Граждане имеют право голосовать в избирательных участках по месту прописки. Нет прописки — нет избирательного права.

2. Право на образование. Лица, не имеющие прописку, жаловались, что их детей не принимают в школы из-за отсутствие прописки. Так нарушается одно из ключевых прав – право на образование.

3. Право на здоровье. В поликлиниках часто отказывают принимать тех, кто не имеет прописку.

4. Право на труд. Согласно нормам КоАП, работодатели, принявшие работников без прописки, привлекаются к ответственности (ст. 496 КоАП РТ);

5. Право на получение водительских прав;

6. Скоро лица, не имеющие прописку, потеряют и право на общение по телефону. Из-за новых правил всем необходимо будет получить паспорта нового образца 2014 года. Многие граждане, которые за это время продали свои квартиры и теперь живут в домах не прошедших гос. приемку, не смогут получить паспорт образца 2014 года и не смогут перерегистрировать старые сим-карты или покупать новые.

Также согласно ст. 469 КоАП РТ ответственность предусматривается за проживание без паспорта и регистрации. Получается, что некоторые граждане могут быть привлечены к административной ответственности по объективным причинам неограниченное число раз.

Поскольку в следующем году в Таджикистане намечаются Президентские выборы и выборы депутатов Парламента необходимо в срочном порядке решить данную проблему, чтобы все наши граждане смогли реализовать свои конституционные избирательные права.

Клиент нашей компании из Азербайджана рассказал нам, что в Азербайджаненашли простое решение данного вопроса, а именно, регистрировать всех по адресу паспортного стола, куда люди обращаются за паспортом и где фактически проживают.

С одной стороны это может показаться неправильным, так как люди не будут физически находиться по адресу паспортного стола, и, в случае необходимости, их там найти будет невозможно, но с другой стороны их сейчас и так сложно найти, ввиду полнейшего отсутствия прописки, но если принять данный опыт, то по крайней мере наши граждане смогут реализовать свои конституционные права.

3. Инструкция Национального Банка РТ согласно которой, все банки, денежные переводы перечисленные в рублях выдают в сомони.

Если гражданину нужны будут рубли и он захочет приобрести эти рубли у того же банка, ему придется доплатить, чтобы получить ту же сумму, которую ему отправляли.

Подробнее тут.

4. Отсутствие альтернативы по упрощенной системе налогообложения (УСН), когда учитываются расходы.

Об этом мы подробно писали в отдельной статье и обратились в Исполнительный аппарат президента РТ. Наш ответ был адресован в Налоговый Комитет и мы получили положительный ответ, что возможно будут поправки.

5. Постановление правительства, обязывающее менять действующее удостоверение личности (паспорт) ради сим-карты.

На эту тему много было сказано. Мы одни из первых обратились в Исполнительный Аппарат Президента РТ с письмом, где говорили о противоречиях норм данного постановления с действующим Законом РТ «О документах удостоверяющих личность».

Наше письмо было переадресовано в Службу связи и оттуда мы получили довольно неубедительный ответ.

А пока - в очереди за новыми паспортами в Душанбе выстроились тысячи людей:

6. Абзац 17, статья 8 Закона РТ «Об ответственности детей за обучение и воспитание детей» где говорится «... запрещать детям, НЕ ДОСТИГШИМ ДВАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, употребление спиртных напитков (в том числе пива), наркотических средств и психотропных веществ, табачных изделий (в том числе наса) и использование сильнодействующих и одурманивающих веществ».

Тот факт, что людей 18-20 лет называют детьми и запрещают употребление спиртных напитков, является нелогичным и противоречит ряду законодательных норм. При этом, если эти лица употребляют спиртные напитки, то к ответственности привлекают их родителей.

7. Норма, обязывающая иностранных лиц при заключении брака с гражданами Таджикистана, проживать в РТ не менее одного года и заключить брачный контракт с обязательным условием покупки жилья для супруга (супруги).

Получается, что даже если гражданин РТ мужского пола захочет заключить брак с гражданкой иностранного государства, то она обязана проживать не менее года в Таджикистане и принять на себя обязательство по покупке жилья для будущего супруга — гражданина РТ.

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