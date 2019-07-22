Платежная система Western Union с 22 июля установила максимальный лимит на денежные переводы из России одним клиентом в одну страну на уровне 600 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в справке на сайте компании, пишет Медуза.
Ограничения ввели «в целях минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях», сказано в письме, которое платежная система направила партнерам. Лимит ввели, чтобы соблюдать закон по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.
До этого Western Union разрешала переводить за границу до пяти тысяч долларов (чуть более 300 тысяч рублей) за одну операцию.
В Western Union отметили, что не стали менять лимит в 100 тысяч рублей в месяц, ранее установленный на переводы в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам.
В 2018 году жители России, по данным ЦБ РФ, перевели в другие страны через платежные системы, такие как Western Union, «Юнистрим» и «Золотая корона», около 9,5 миллиарда долларов.
Western Union осуществляет денежные переводы в более чем 200 стран мира.
Объем денежных переводов частных лиц из России в Таджикистан в первом квартале этого года по сравнению с этим же периодом 2018 года сократился на 5,1%.
Физическими лицами в первом квартале 2019 года из России в Таджикистан переведено $462 млн, сообщает Центральный банк РФ. В аналогичном периоде прошлого года эти переводы составляли $487 млн.
Более существенно (на 30,9%) сократились денежные переводы частных лиц из Таджикистана в Россию, с $42 млн в первом квартале прошлого года до $29 млн в аналогичном периоде нынешнего года.
В 2018 году из России в Таджикистан физическими лицами было переведено $2 млрд 553 млн, что на $17 млн больше, чем в 2017 году.
Около 90% денежных переводов в Таджикистан из России поступают в российских рублях.
По различным данным, на территории России проживают и работают сегодня более 1 млн. граждан Таджикистана.
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