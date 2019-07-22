Двух жителей Джаббор Расуловского и одного жителя Горно-Матчинского районов Согдийской области, которые тонули в реке Сырдарья в Худжанде, удалось спасти сотрудникам Управления Комитета по чрезвычайным ситуациям по Согду.
Начальник пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи сообщила «АП», что все трое купались в запрещенном месте и попали в водоворот. «Подоспевшие спасатели специального отряда быстрого реагирования Управления КЧС, которые ежедневно патрулируют реку, успели вовремя спасти людей. От госпитализации они отказались», - отметила она.
С начала года в реках и водоемах Таджикистана утонули 66 человек, таджикским спасателям удалось спасти 12 тонущих.
Комитет еще раз обращается к гражданам соблюдать правила безопасности во время купания и отдыха возле водоёмов и рек, особое внимание уделить детям, не оставлять их без присмотра.
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