Новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу России начнут действовать с 19 августа. Теперь в багаже и ручной клади без оформления фитосанитарных сертификатов можно будет провозить не более 5 кг овощей и фруктов, следует из постановления правительства, опубликованного 19 июля на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС.
В соответствии с документом, в багаже и ручной клади будет разрешен провоз не более 5 кг фруктов и овощей и не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков, листьев или иных частей растений.
Для вывоза более крупных партий понадобятся соответствующие сопроводительные документы - фитосанитарные сертификаты. В случае их отсутствия подкарантинную продукцию либо вернут обратно, либо уничтожат за счет собственника.
Новые правила будут распространены на все виды транспорта, включая водный, авиа-, железнодорожный и автомобильный транспорт. Помимо этого, нововведения коснутся также членов экипажей судов, самолетов и вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза, а также почтовых отправлений.
Ранее оформлять фитосанитарные сертификаты при провозе физическими лицами в багаже и ручной клади подкарантинной продукции, такой как овощи и фрукты, не требовалось, если речь не шла о посадочном или семенном материале, а также картофеле, отмечает издание.
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