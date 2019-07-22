Село Пакшив Горно-Матчинского района Согдийской области из-за поводка оказалось отрезанным от "большой земли".

Жаркая, сухая погода стала причиной таяния снега, которое привело к подъему уровня воды в реках. Из-за подъема воды в реке Гориф близ сельского джамоата Боки Рахимзода Раштского района, который граничит с селом Пакшив Горно-Матчинского района, был смыт единственный мост, который соединял село с большой землей.

В результате местное население села Пакшиф в количестве 100 человек и 15 тысяч голов скота остались отрезанными от большой земли.

Для проведения аварийно-спасательных мероприятий был выдвинут Спасательный отряд КЧС быстрого реагирования по Зеравшанской зоне районов, и сотрудники Матчинского отдела КЧС. Они с помощью специального горного снаряжения и надувных лодкок переправили 22 специалиста и 4 тонны предметов первой необходимости, а также строительные материалы для проведения работ по восстановлению моста, сообщила «АП» пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана Умеда Юсуфи.

На сегодняшнее утро построен временный канатный мост по которому люди могут прейти через реку Гориф.

Специалисты КЧС, Минтранса и других ведомств страны ведут работу по восстановлении автомобильного моста.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.