На прошлой неделе в зоне отдыха «Нилан» в Варзобском ущелье было совершено двойное убийство. Тела убитых были сброшены в реку. Милиция задержала по этому факту 15-летнего парня. Родные погибших не верят, что он один мог так жестоко расправиться с их детьми.

По подозрению в совершении убийства с особой жестокостью сотрудники милиции задержали 15-летнего жителя Варзобского района. По данным МВД, он в ночь на 7 июля на территории дома отдыха «Нилан» в Варзобе после ссоры с 24- и 14-летними жителями Душанбе, забил их до смерти обухом топора.

О причинах ссоры правоохранители ничего не сообщили.

- Тела убитых подростков он сбросил в реку и позже они были найдены ниже по течению, - сообщает пресс-центр МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Что скрывают горы Варзоба?

Жестокое убийство двух молодых душанбинцев в Варзобе вызвало большой резонанс среди жителей страны. Люди возмущаются, выражают соболезнования родным убитых, требуют провести тщательное расследование и наказать виновных.

Между тем, сами родные убитых молодых людей не верят, что один подросток мог так жестоко расправиться с их детьми.

Гульбахор Махмудова, мать убитого Шухрата Голибова, считает, что это преступление могли совершить несколько человек, а не один подросток.

- Мы арендовали дом отдыха «Нилан» три года назад. Шухрат управлял там делами: принимал гостей, контролировал работу обслуживающего персонала, следил за состоянием дачи. В последний раз я видел сына за день до его убийства. Он сказал, что должны приехать гости и ему нужно готовиться к приёму, - рассказывает женщина.

Утром Гульбахор несколько раз звонила сыну, но он не отвечал. Когда она приехала в зону отдыха, сына не было, не было и племянника.

- Там сидел мальчик, который сейчас подозревается в убийстве, - продолжает Махмудова. - Он иногда приходил убирать мусор из бассейна. На его теле была футболка моего племянника Самиаллоха. Я спросила у него, где мой сын? Тот ответил, что Шухрат поехал на рынок «Корвон» покупать ковёр. На вопрос, почему он надел футболку племянника, тот ответил, что он сам ему дал.

Так и не дождавшись сына, женщина пошла на работу, но беспокойство не покидало её. Шухрат не звонил. Она вернулась на дачу, но от подростка ничего конкретного не узнала. Тогда, почувствовав неладное, Гульбахор поехала к родителям мальчика.

- Они живут там, в Варзобе, недалеко от дачи. Я сказала, чтобы они расспросили своего сына, что он знает, где Шухрат, а те начали оскорблять меня и требовать, чтобы я к ним больше не приходила. Мы сообщили в милицию. На следующий день участковый позвонил и сообщил страшную весть - нашли тело парня и мальчика в реке и мне нужно приехать на опознание.

Я не помню, как доехали до морга. По дороге все время молилась, чтобы это был не мой сын и не мой племянник. Но когда нам показали тела, я узнала сына, хотя опознать его по лицу было тяжело, там были глубокие следы ран.

По словам Гульбахор, она вырастила сына одна, работала с утра до вечера, чтобы Шухрат получил хорошее образование.

- Мой сын был очень смышлёным, жизнерадостным, умным парнем с открытой душой. Его все любили, и друзья, и соседи. Мой сын в этом году окончил экономический факультет Национального университета, получил диплом. Ему было 24 года. Пять месяцев назад женили. Сын был очень счастлив. За что его убили, кто это сделал? Он был моим единственным сыном, моей опорой и надеждой. Я хочу, чтобы Генпрокуратура взяла это дело под строгий контроль. Сейчас нас пытаются убедить, что это двойное убийство совершил 15 летний подросток, но я уверена, это не так. Когда мы были на даче после обнаружения тела сына, там все ещё оставались следы драки. Ковёр, спрятанный в подвале, был в крови, были разбитые предметы. Три курпачи со следами крови также были выброшены в реку. У сына забрали ключи, деньги, часы, телефон. Как этот подросток один мог совершить все это? Я обратилась в Генпрокуратуру с просьбой, чтобы дело рассматривала прокуратура города. Только тогда, надеюсь, оно будет рассмотрено объективно.

Он хотел помочь маме…

Сейчас в трауре родные и другого убитого – юного Самиаллох.

Дед мальчика, Аки Нарзулло также сомневается в версию следствия, по которой убийство мог совершить подросток.

- Когда мы были на даче Шухрата, везде увидели следы крови, - рассказывает он. - На наш вопрос, откуда столько крови, нам ответили, что в ту ночь якобы гости дачи зарезали козла. Но поверить в это мог уж совсем наивный человек. Я даже нашел на земле волосы своего внука, но они говорят, это шерсть козла. Я что, уже не могу отличить волосы своего родного внука от шерсти животного? Теперь нам говорят, что тот подросток убил Шухрата, когда тот спал на втором этаже, а затем и Самиаллох, чтобы не оставить свидетеля. Если исходить от этой версии, тела можно было просто выбросить в реку из окна. А нам говорят, что следы крови во дворе остались, когда убийца таскал их к реке. Сам мальчик не мог совершить все это. И еще - следы крови были даже на стенах во дворе. Откуда?

По словам деда убитого мальчика, следствие должно рассмотреть все возможные версии.

- Возможно, убийство совершили другие люди, а того подростка просто подкупили, или угрожают ему, - говорит он. - Или же он был соучастником преступления, и теперь они хотят, чтобы по этому делу проходил этот подросток, в надежде на то, что учитывая его возраст, тяжелую статью ему не дадут. И потом, это уже не первый подобный случай в зонах отдыха. Кто должен следить за этим?

- Он был моим старшим сыном. Всегда помогал в домашних делах, - рассказывает мать мальчика Мохистон. - Мой муж в тюрьме и мне одной тяжело содержать семью. Самиаллох знал это и когда начались, каникулы, сказал: «Мама, разреши, я пойду работать в зону отдыха с дядей Шухратом, куплю себе школьную форму, сумку, тетради, чтобы вам было легче». Мой сын был всесторонне развитым ребёнком. В школе учился на отлично. Вот посмотрите на его дневник – одни пятерки. Играл в теннис, футбол. Он мог стать известным учёным, бизнесменом, спортсменом, быть полезным человеком для общества. Но убийцы лишили его жизни, и все его мечты ушли вместе с ним. Я хочу, чтобы нашли убийц, кем бы они ни были.