В 14 лет он прочитал рассказ Сергея Довлатова «Чемодан», который заставил молодого парня задуматься о жизни. С тех пор Искандар загоняет себя в жёсткие рамки, чтобы не топтаться на месте - это самое страшное. Креативный директор «АП» рассказал нам о себе и о рекламе нового дня, а также о том, как прошли съёмки проекта Central Asia’s Got Talent в Таджикистане и о социальном эксперименте «Три медведя».

Central Asia’s Got Talent в Таджикистане: как это было?

- Искандар, на днях завершились съёмки самого крупного для Таджикистана ТВ-шоу Central Asia’s Got Talent, где вы выступили в качестве креативного директора. Как всё прошло?

- Верно, мы с Бехрузом Насриддиновым и Фарходом Холматовым даже в отпуск вышли, чтобы нас ничего не отвлекало от проекта. Перед нами стояла сложная задача, поскольку Таджикистан не совсем был готов снимать такого рода полноценное ТВ-шоу. Компания основатель проекта Fremantle имеет достаточно сложный технический райдер. Все технические детали, вплоть до самой последней лампочки, должны соответствовать единому стандарту, по которому шоу снимают во всем мире. Так уж вышло, что всего необходимого оборудования в Таджикистане было не найти. Поэтому частично его привезли из Казахстана, а всё остальное мы собирали с миру по нитке.

Согласно техническому райдеру Got Talent, для съёмок шоу больше всего подходила площадка Государственного академического театра оперы и балета, руководство которого пошло нам на встречу. И даже позволило, например, поднять кресла первого ряда, чтобы установить там столики для членов жюри, и хозяйничать на сцене.

- Сколько заявок от Таджикистана было подано, и сколько из них в итоге было отобрано для телевизионной версии Central Asia’s Got Talent?

- За три недели до продюсерских прослушиваний в городе Душанбе мы вместе с ТВ «Сафина» и Генеральным спонсором проекта компании «Мегафон» провели кастинги в Хатлонской, Согдийской областях, и районах республиканского подчинения. В общей сложности мы просмотрели больше 500 номеров. Не могу сказать, сколько было отобрано в итоге – это тайна, которая будет открыта в сентябре. Поскольку эфир программы, который составляет 90 минут, будет поровну поделён на четыре страны участницы, не все номера попадут в основной эфир. Но все не вошедшие выступления, курьезы, бекстейджи и другие дополнительные материалы об участниках войдут в Мегафон movie. Его смогут посмотреть все желающие, а абоненты «Мегафон» ещё и бесплатно, не теряя трафика интернета.

- Были среди выступлений таджикских ребят действительно талантливые?

- Очень много. И что самое обидное, сейчас, уже после того, как съемки завершились и люди могли убедиться в крутости Central Asia’s Got Talent, к нам продолжают поступать интересные номера, но принять их мы можем только на второй сезон, который, как планируется, будет ещё масштабнее. Поэтому советую всем готовиться более усердно, ведь вы молодые таланты, те, кем будут гордиться наши потомки. Другими словами, вы пишите историю Таджикистана, и я горд каждым из вас.

Главное не топтаться на месте

- Какой опыт для себя вы получили после этого проекта?

- Колоссальный. Да, основные дни съемок длились по десять часов к ряду. Да, мы не ели, не отдыхали и спали всего по три часа в сутки. Но когда ты ставишь перед собой жёсткие задачи, даже когда понимаешь, что можешь не осилить их, но ты сжигаешь за собой мосты, просто берёшь и делаешь работу. Хорошо у тебя получается или не очень – не сильно важно. Главное - ты не топчешься на месте. Помню, когда мне было лет четырнадцать, я прочитал рассказ Сергея Довлатова «Чемодан». Так вот один из персонажей рассказа, фарцовщик, на вопрос Довлатова, не боится ли он, что его посадят за незаконную деятельность, ответил фразой, которая запала мне в голову. Он сказал: «Ну, хорошо, съем я в жизни две тысячи котлет. Изношу двадцать пять тёмно-серых костюмов. Перелистаю семьсот номеров журнала «Огонёк». И всё? И сдохну, не поцарапав земной коры?».

Тогда я задумался, а что останется после меня? Поэтому, пока я живу, я буду биться, развиваться и идти вперёд. Как говорится в таджикской поговорке - «Барои як мард чил хунар кам аст» (для одного мужчины мало и сорока профессий). Был я, и строителем, и ремонтником, и таксистом, и художником. В общем, легче перечислить то, чего я не пробовал. На своём примере доказав, хочу сказать каждому: мечтайте и идите вперед, не смотря ни на что, получайте удовольствие от всего, чем бы вы не занимались, ведь мечтатели заставляют крутиться этот земной шар.

- А по образования вы художник, и до того, как прийти в «АП», у вас было своё кафе и креативная компания. Все вразброс, слишком много направлений деятельности. Не получается, что галопом по Европам?

- Начнём сначала. В 2010 году я пришёл в компанию UstoDesign на позицию помощника режиссёра. Тогда же я впервые сел за компьютер, и даже с Windows пользоваться не мог. Три месяца я рисовал вручную, только потому, что просто-напросто не знал, как выйти в Интернет. Но в меня поверил Джамшед Джурабаев – мой самый главный учитель! Он же помог направить мой креатив в правильное русло. Днем я выполнял свои основные обязанности, а ночью учился работать на программе Photoshop. За три года в UstoDesign я попробовал себя в качестве сценариста, дизайнера и арт-директора – позиции, с которой я ушел из компании, чтобы развиваться дальше. А дальше в составе группы компания Fiftyfive Group я разрабатывал олимпийскую форму, проект «Столб для влюблённых» для iamdifferent, а также более глобальные проекты как КМП, 55 SPIRIT и другие направления.

Ещё дальше я открыл своё консалтинговое агентство. Мы реализовывали программу готового бизнеса бизнес «под ключ». Так, собственно, у нас и появился проект кафе «Кофеман», который я полюбил, но оставил, потому что он стал отнимать слишком много времени. Затем попал в «Азию Плюс». С Умедом Бабахановым мы сошлись на мнении, что та реклама, которая была раньше, сейчас не работает. У людей настолько замылился глаз, что они смотрят на рекламу и не видят её, слушают, но не слышат её. Мы решили, что пора находить нестандартные подходы к производству рекламы. В частности, создавать её, как цельную историю. Когда ты создаешь историю, ты направляешь мнение аудитории в ту или иную сторону. Это как игра в шахматы: все наши ресурсы направлены на то, чтобы эта партия была удачной.

- Чем вообще занимается креативный директор? И как в целом у нас обстоят дела с креативными директорами на профессиональном рынке Таджикистана?

- Насколько знаю, я пока единственный. У нас распространены позиции арт-директора, маркетингового директора. К креативу еще пока относятся с недоверием, особенно наш основной потребитель - B2B сектор. Отвечая на ваш вопрос: креативный директор этот человек, который чует тренды, придумывает некоторые продукты сегодня, а выстрелят они только завтра.

- Что-то вроде рекламного оракула?

- Да! Креативщик не занимается цифрами, подсчётами, его задача сделать максимально продуманный стратегический продукт. Поэтому он должен быть всегда в курсе последних событий, чтобы чуять тренды наперёд.

Лысый, бородатый и с усами

- Расскажите, что за проект под условным названием «Три медведя» вы запустили?

- Это креативный эксперимент по созданию медиаличностей, определенные результаты по которому мы уже получили. Благодаря всего лишь шести роликам по двадцать секунд на совершенно разные темы, нашу троицу «медведей» стали узнавать в городе. Частенько ко мне подходят знакомые с вопросом, где можно послушать наше радио. В общем и целом, результаты хорошие, но конечный результат ещё не ясен. Следите за новостями. А образ трёх медведей я позаимствовал из мультика «Вся правда о медведях», так как персонажи этого мультика очень похожи на нас.

- Искандар, а бороду почему носите? Не доставляет сложностей, у нас всё-таки борются с этим…

- Знаете, никогда ещё за руку не ловили и насильно не брили. Так что с проблемами никогда не сталкивался. А ношу бороду с лет четырнадцати, как начала расти, наверное. Как-то раз, мой хороший знакомый Акмал Хасанов, продюсер, оператор и режиссёр, сказал: «Искандар, тебе уже бриться нельзя. Твоя борода стала брендом. Если в городе говорят о лысом, бородатом и с усами, то все знают, что речь о тебе». Так и получилось: пару раз я брился, а знакомые проходили мимо, не узнавали.

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