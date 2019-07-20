Недавно в Пекине состоялся торжественный приём по случаю Дня Шанхайской Организации Сотрудничества, к которому была приурочена презентация на тему «Восемь чудес ШОС». В число «восьми чудес» организации был включён и дворец «Навруз» в столице Таджикистана.

Проект «Восемь чудес ШОС» - серия тематических презентаций, инициированных Секретариатом ШОС на туристическую тематику. Его цель - посредством презентации национальных чудес восьми государств-членов, широко представить туристические ресурсы, проекты, культурно-творческие продукты и культуру туристических особенностей государств-членов ШОС.

«Восемь чудес стран ШОС», по словам организаторов презентации, отражает только часть богатства огромного потенциала туризма стран ШОС.

Итак, знакомьтесь, вот они - восемь чудес стран ШОС:

Индия. Статуя Единства

Статуя Единства - памятник в виде статуи в честь Валлабхаи Пателя, заместителя премьер-министра Индии и одного из лидеров движения за независимость Индии. Установлена на острове Садху на реке Нарбада в штате Гуджарат. Статуя является самой большой в мире. Её высота вместе с постаментом составляет 240 метров, без постамента - 182 метра. Статуя Единства почти в 4 раза выше Статуи Свободы.

Цель строительства была объявлена ​​в 2013 году. Автором проекта стал индийский скульптор Рам Сутар. Памятник был открыт 31 октября 2018 года, по случаю 143-й годовщины со дня рождения Пателя.

Казахстан. Археологический комплекс «Тамгалы»

Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы - один из наиболее древних и ярких памятников наскального искусства Семиречья. Здесь в конце 1950-х годов было обнаружено святилище с большим количеством наскальных рисунков. Урочище Танбалы расположено в 170 км к северо-западу от города Алма-Аты в горах Анракай.

Общее количество рисунков в главном ущелье - около 2000. Встречаются изображения солнцеголовых божеств, ряженых, воинов-палиценосцев, брачных пар, а также сцены охоты на животных, жертвоприношений и т.д.

Большая часть петроглифов относится к эпохе бронзы.

Помимо петроглифов в Танбалы обнаружено большое количество древних захоронений: каменные ящики бронзового века, курганы из земли и камней периода от раннего железного века до настоящего времени.

Китай. Императорский дворец Дамин

В древности дворец Дамин был основным королевским дворцом династии Тан (618 - 907 гг.). Общая площадь дворца составлял около 2 квадратных километров, располагался на возвышенности в Луншоу, на северо-востоке старинного города Чанань, на территории современного Сианя, в китайской провинции Шаньси.

Масштабный и красивый комплекс зданий сгорел во время войны еще в средневековье - в конце правления династии Тан. Недавно в Сиане был открыт развлекательный комплекс, представляющий собой копию дворца Дамин. Археологи, начиная с 50-х гг. прошлого века провели масштабную работу, и теперь многочисленные туристы со всего мира могут полюбоваться полноразмерными и миниатюрными копиями зданий старинного дворца, увидеть представления из жизни императорской династии Тан и узнать о жизни Поднебесной времён раннего средневековья.

Узбекистан. «Пои Калон» - исторический духовный центр Бухары

afluent.ro

Пои Калон – уникальный архитектурный ансамбль, расположенный у подножия минарета Калон. Комплекс состоит из трёх сооружений, построенных в XII — XVI веках: минарет Калон, мечеть Калон и медресе Мири Араб. Пои Калон находится на парадной площади Регистан, и является центральным архитектурным ансамблем Бухары.

Минарет Калон или Большой бухарский минарет — самое древнее здание на площади, он был построен в 1127 году Арслан ханом и за почти 900 лет ни разу капитально не ремонтировался. Минарет - одно из самых высоких зданий Бухары, его высота 46,5 метров при нижнем диаметре 9 метров, само сооружение конической формы с фонарём наверху. Минарет богато украшен — цилиндрическое тело выложено полосами плоской и рельефной кладки, выявляя округлость сооружения при любом освещении.

Таджикистан. «Кохи Навруз»

tajemb.kiev.ua

Величественный дворец «Кохи Навруз» расположен в центре города Душанбе. Он был построен в 2015 году по традициям национальной архитектуры.

Комплекс состоит из пяти этажей площадью в 40 тыс. квадратных метров и из залов с искусной лепкой и мозаикой таджикских мастеров. Летние павильоны и разноцветные фонтаны придают дворцу ещё большее великолепие.

Зал «Дидор» поражает узорами в стиле «кундаль». Лепка выполнена на зеркалах, в них отражается национальный орнамент. Его потолок расписан красками. По обе стороны поднимаются вверх деревянные резные лестницы. Зал «Аржанг» построен из 29 видов полудрагоценных камней Таджикистана. На стенах отражены картины из иллюстраций Камолиддина Бехзода. Зал «Гулистон» с его чарующей гравировкой свидетельствует о высоком мастерстве таджикских резчиков. В этом зале более 6 тыс. квадратных метров украшений и выполнены они из дерева. В зале имеется 16 колонн. Огромная хрустальная люстра весит 3 тонны.

Зал «Зарандуд» является самым высоким во дворце. Его громадная люстра весит 6 тонн 700 килограммов и состоит из 1 тыс. 600 лампочек. На стенах можно увидеть золотую корону с семью звёздами. Стены зала украшены резьбой на зеркалах и стекле.

Дворец «Кохи Навруз» ныне является местом проведения мероприятий республиканского, регионального и мирового уровня.

Кыргызстан. Озеро Иссык-Куль

365info.kz

Иссык-Куль (по-киргизски «горячее озеро») второе по величине после Каспия, самое солёное озеро в мире, расположено на высоте 1609 м. Озеро в длину 180 км и 70 км в ширину, глубина в самом глубоком месте достигает 668 метров (средняя глубина 300 метров). Озеро никогда не замерзает, несмотря на то, что оно окружено заснеженными горными вершинами.

Об озере писал китайский путешественник Чжан Цзянь, побывавший на Иссык-Куле ещё в 128 году до н.э. во время своего путешествия.

Озеро Иссык-Куль по - своему уникальное место, которое славится теплыми песчаными пляжами, термоминеральными источниками, альпийскими лугами и хвойными лесами.

Киргизы именуют озеро Иссык-Куль не иначе как "Жемчужина Тянь-Шаня". А в 2004 году правительство даже объявило озеро национальным достоянием.

Пакистан. Наследие Великих моголов в городе Лахор

Пакистан — наследие Великих моголов в городе Лахор nexttourist.online

Во времена Империи Великих Моголов, просуществовавшей фактически до середины XVIII века, в городе Лахор, который сегодня находится на территории современного Пакистана, процветали искусство и архитектура.

Зеленое знамя ислама появилось над Лахором уже на рубеже первого тысячелетия. Примерно через пятьсот лет всемогущие владыки моголов огородили большую часть земель города стеной, соорудив в ней 12 огромных ворот. В форте Лахор можно увидеть великолепные творения могольской архитектуры и искусства. В эту особую зону попала и крепость, сохранившаяся в наши дни. В ней есть внутренние и жилые дворы, бани и «жемчужная мечеть» с тремя белоснежными куполами, которые своими формами очень напоминают головки чеснока. Мечеть, построенная в конце XVII века из красного песчаника, вмещал до 60 тыс. человек.

Наследие моголов – это не только крепость, сохранившаяся до наших дней. Это также и дворцы, мечети, мавзолеи и другие постройки, свидетельствующие о былой сказочной роскоши.

Россия. Золотое кольцо

intertravel-agency.com

Золотoе кольцо России — туристский маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел.

Автор термина и самой идеи кольцевого маршрута — журналист и литератор Юрий Бычков, опубликовавший в газете «Советская культура» в ноябре — декабре 1967 года серию очерков о древнерусских городах под общей рубрикой «Золотое кольцо». Позднее это название было присвоено туристическому маршруту.

В «Золотое кольцо» традиционно включают восемь основных городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир.

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