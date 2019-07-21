Синоптики Таджикистана сообщают о жаркой и сухой погоде вплоть до 23 июля по всей стране. КЧС рекомендует без особой надобности не выходить на улицу.

Но, у всех у нас дела, работа, и нам все равно приходится выходить на улицу. Поэтому мы решили в карточках рассказать вам о тепловом ударе, его симптомах и почему при их появлении сразу надо обращаться к докторам.