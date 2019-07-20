Полузащитник волгоградского «Ротора», уроженец Таджикистана Мухаммад Султонов защитил девочку от дождя своей футболкой. Этот его поступок был признан болельщиками самым благородным в чемпионате России.

В крайнем туре чемпионата ПФЛ волгоградский «Ротор» принимал дома «Текстильщик», а на поле команды выходили под проливным дождем. Страдали не только футболисты, но и дети, которые сопровождали игроков.

26-летний вингер «Ротора» Мухаммад Султонов не смог спокойно смотреть, как девочка рядом с ним мокнет под дождем, и накрыл ее своей футболкой.

Фото Мухаммада, защищающего девочку от дождя, было размещено во многих спортивных изданиях России.

Даже знаменитый российский спортивный журналист и блогер Юрий Дюдь не удержался и перепостил на свою страничку это трогательное фото из Волгограда.

«Вот так Мухаммад Султонов защитил ребенка от дождя. Кайф!», - написал он у себя в инстаграме.

Подписчиками блогера являются 2,1 млн человек. За три часа трогательная фотография получила около 115 тысяч «сердечек». Также пользователи за это время оставили примерно тысячу комментариев. Абсолютное большинство одобрило поступок волгоградского футболиста, назвав его самым благородным в чемпионате ФНЛ.

«Поступок говорит о человеке - настоящий мужчина!», «Мухамад - ты лучший», «Самый благородный поступок, который я видел в нынешнем чемпионате! Молодец!» - пишут под этим фото в соцсетях любители футбола.

Полузащитник волгоградской команды объяснил свой поступок простым состраданием к девочке.

- Когда мы находились в подтрибунном помещении, я спросил у девочки: «Не замерзла ли она?», так как там было довольно прохладно, — рассказал Мухаммад Султонов корреспонденту V1.RU. - Потом, когда мы уже выходили на поле, я заметил, что девочка трясется от холода и у нее посинели губы.

Мне хотелось хоть как-то уберечь ее от дождя, поэтому я прикрыл ее своей футболкой. Я не считаю, что совершил какой-то сверхъестественный поступок. Это всего лишь забота о ребенке. Я вообще был против, чтобы детей выводили на поле в такой ливень.

Сам Мухаммад воспитывает годовалую дочку, поэтому футболисту знакомы теплые родительские чувства.

Мухаммад Султонов родился в городе Яван Таджикистана в декабре 1992 года.

Он является воспитанником московского ЦСКА, за который играл в первенстве молодежных команд. С 2012 года выступал за «Локомотив-2». В начале 2014-го перебрался в «Спартак-Нальчик». Летом того же года футболист перешел в «Тосно» и позже – в «Шинник».

В волгоградский «Ротор» Султонов перешел как свободный агент в 2017 году.

В прошлом сезоне Мухаммад провел 15 матчей за «Ротор» и забил 4 гола. В позапрошлом – 36 матчей и 6 голов.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.