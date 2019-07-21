Вам захотелось в летнюю жару вырваться на природу, поехать на несколько дней на рыбалку, охоту или просто совершить поход в горы?

Тут вам без туристического снаряжения не обойтись. Ведь именно от того, как хорошо вы справитесь с подбором одежды, обуви и снаряжения, зависит, насколько удачным и приятным будет ваш поход на природу.

Мы решили рассказать, где в Душанбе можно приобрести всю походную экипировку и снаряжения.

Туризм – это не просто отличный способ отдохнуть от серых будней, но и великолепная возможность улучшить свое здоровье, укрепить организм.

Мы посетили несколько столичных магазинов, в которых предлагают большой выбор туристических принадлежностей, охотничьих ружей, рыболовных снастей и многое другое.

«Шикорчи»: от «воздушки» до полуавтомата «Тигр»

Магазин «Шикорчи» («Охотник»), расположенный по улице Назаршоева, известен многим таджикским любителям охоты. Здесь им предлагают ружья на любой вкус – начиная от советского самозарядного карабина Симонова (СКС) до португальского «Browning».

- Любителей охоты в Таджикистане немало, - рассказывает продавец-консультант Асрор Голибов. – У каждого из них – свой вкус, свое предпочтение. В нашем магазине имеются различные типы охотничьих ружей, в том числе пневматические, гладкоствольные и нарезные.

Пневматическое оружие, по словам Голибова, предназначено преимущественно для спортивной и развлекательной стрельбы, а также охоты на птицу и мелкого зверя, вроде куропаток, кроликов. Поэтому у него обычно небольшая мощность: дульная энергия спортивной и развлекательной пневматики обычно не превышает 7.5 джоулей, а охотничьей - 25 джоулей.

- У нас имеются такие марки пневматических винтовок, как российские МР-512 по цене 500 сомони и ЧеЗет CZ-512 полуавтомат чешского производства за 11 тысяч сомони.

Есть здесь и охотничьи ножи, изготовленные в основном мастерами из дагестанского Кизляра.

Специального разрешения для их приобретения не нужно. Есть еще пневматические пистолеты небольшой мощности МР-654. В России, к примеру, они продаются свободно, но у нас нужно получить разрешение.

Для охоты на более крупную дичь в «Шикорчи» предлагают такие марки гладкоствольных ружей, как полуавтомат «Сайга» российского производства за 6 тысяч сомони, двустволки вертикальные МР-27 за 12 тысяч, горизонтальные двустволки МР-43-Е-1С за 10 тысяч сомони, пятизарядный полуавтомат МР-155 за 12 тысяч.

Магазин "Шикорчи" Asia-Plus 1 /6

Есть и более мощные ружья с нарезным стволом – российский полуавтомат «Тигр» калибра 7,62Х54 за 13 тысяч сомони и даже португальский «Browninq». Для приобретения этих типов винтовок нужно брать разрешение в милиции, представив справки о том, что ты не судим, не состоишь на учете у психолога, и имеешь положительный отзыв от соседей или коллег.

- Чтобы выйти на охоту на кабана или волка, нужно иметь надежную винтовку, а не дедовский «карамултук», чтобы не дай Бог, самому не оказаться дичью, - рассказывает Асрор. - По просьбе наших охотников мы привезли партию знаменитого самозарядного карабина Симонова – СКС советского производства. Цена – 13 тысяч сомони. СКС неприхотлив в эксплуатации, прост и надежен, магазин вмещает до 10 патронов. С такими ружьями можно смело выйти на любого опасного зверя.

На рыбалку – через «Варзиш»

Один из самых старых в Душанбе спортивных магазинов - «Спортивный», расположенный напротив чайханы «Рохат», действует и поныне с таджикским названием «Варзиш».

Спортсмены здесь могут найти для себя любую экипировку. Есть здесь и отдел для туристов и охотников.

- Здесь у нас большой выбор принадлежностей для горного туризма, рыбалки, - рассказывает продавец-консультант Хикматулло. – Для рыбаков мы предлагаем удочки, спиннинги по цене от 20 до 250 сомони. Цена зависит от качества снасти.

Например, если хочешь охотиться на крупного сома в Кайраккуме или Вахше, то с дешевой любительской удочкой тебе ничего не светит.

Спортмагазин "Варзиш" Asia-Plus 1 /7

В «Варзише» имеются в продаже лески любого качества – от 5 до 30 сомони и катушки к ним – от 5 до 200 сомони.

- К нам нередко заглядывают и любители горного туризма. Для них принадлежности мы приобретаем от известных производителей, ведь здесь речь идет о безопасности нашего покупателя. Например, альпинистские карабины фирмы «Венто» могут выдержать вес до 2,5 тонн в правильном положении и до 900 кг в боковом. Штука такого карабина стоит 120 сомони.

Есть альпинистские веревки российского производства, способные выдержать до 2400 кг груза. Метр этой веревки стоит 20 сомони. Могу сказать, что эти карабины и веревки могут спасти вас в любых непредвиденных ситуациях.

«20 калибр»: На природу – со своей кухней

Опытные туристы знают, что без надежной экипировки, без палатки, компаса и других предметов первой необходимости выезжать на дикую природу на несколько дней не безопасно и не комфортно.

Все эти принадлежности можно найти в специализированном магазине «20 калибр», расположенном недалеко от ЦУМа, в торговом центре «Муниса».

- У нас имеются костюмы для охоты, рыбалки и отдыха на природе, обувь, термобелье, перчатки, шапки и много другого, изготовленного из самых современных, «дышащих» материалов, - рассказывает продавец-консультант магазина Тоджиддин Кандауров. – Есть еще спальные мешки, надувные лодки, палатки, тенты, рюкзаки, сумки, чехлы, коврики, матрацы, оптика, компасы, фонари, туристическая посуда, ножи, инструменты и аксессуары и даже компактное газовое оборудование.

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Цены на товары разные: палатка - от 500 до 1500 сомони, надувные лодки – от 650 до 3 тысяч сомони, туркомплект – от 200 до 1200 сомони, термобелье – от 500 до 1200 сомони, спальный мешок – от 500 до 1100 сомони и др.

По словам Тоджиддина, при поставке товаров учитывались финансовые возможности клиентов.

- Но вместе с тем, - говорит специалист, - люди должны понимать, что отправляясь на дикую природу, они подвергают себя серьезному испытанию. И если вы городской человек, никогда, скажем, не пробовавший разжечь костер или не спавший на соломе под открытым небом, вам обязательно нужно иметь при себе все предметы первой необходимости, и, желательно, хорошего качества. Только тогда ваш отдых на природе будет безопасным и приятным.

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