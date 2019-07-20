Летняя сессия уже позади и почти месяц, как у таджикских студентов каникулы, соответственно, много свободного времени.

Мы решили узнать, хотят ли студенты подрабатывать в свободное время и легко ли найти сезонную работу в столице на лето.

Выяснилось, что для таджикских студентов нет никаких официальных программ и предложений для подработки летом. И студенты, к слову сказать, тоже не очень охотно ищут работу.

Манучехру 21 год, он студент 3-го курса Таджикского национального университета. Он подрабатывает грузчиком, чтобы собрать деньги на новый учебный год. По его словам, найти хорошую работу студентам не очень легко.

«Мне было проще найти работу, так как во время учёбы тоже подрабатывал в выходные. Я работаю грузчиком в частной компании, которая возит продукты питания. Эту работу я нашёл два года назад через знакомых», - рассказывает Манучехр.

Он говорит, что зарабатывает не много, но для студента - не плохо.

«Конечно, хотелось бы зарабатывать побольше, но так как я студент, то не могу найти постоянную работу. Здесь за день я получаю от 80 до 150 сомони, в зависимости от объёма работы. Надеюсь, после окончания университета найду хорошую работу», - сообщил Манучехр.

Студенты не считаются безработными

Если в некоторых постсоветских стран всё ещё работают студотряды, а в европейских странах существуют специальные программы для занятости студентов, то у нас нет ни студенческих отрядов, ни программ по их временному трудоустройству.

«Согласно статьи 4 закона РТ «О содействии занятости населения», студенты не считаются безработными, поэтому у нас нет специальных программ для привлечения студентов к работе, особенно в летнее время. Каникулы даются студентам, чтобы они отдыхали, съездили домой те, кто из регионов», - сообщили «АП» в Агентстве труда и занятости населения РТ.

В агентстве отметили, что студенты могут по договору работать 2-3 месяца во время каникул у частных лиц или в фирмах.

Нет работы даже для дипломированных специалистов

«В Таджикистане даже для дипломированных специалистов работы нет, о студентах молчу. Мардикор бозор наверное...», - пишет пользователь Facebook Мухиддин Абу Юсуф.

Журналист Хилватшох Махмуд тоже говорит о том, что на самом деле студентам нелегко найти работу, так как нет рабочих мест даже для рабочих.

«Заводов и фабрик у нас мало, но рабочей силы очень много. У нас в РТ даже для рабочих работы нет», - отмечает он.

По его словам, возможно, частные предприятия заинтересованы брать на временную работу студентов, но боятся налогов.

«В Таджикистане нет крупных предприятий, которые могли бы обеспечить студентов работой после уроков или во время каникул. Естественно, в государственных учреждениях очень мало принимают работников сезонно», - подчеркивает журналист.

Хилватшох Махмуд отметил, что единственный путь, который остается, это поехать в другие страны для подработки, но, учитывая законы и правила, в том числе регистрацию и патент, то вряд ли это будет выгодно.

Официант, мойщик или продавец мороженного

Мадина, студентка Tехнологического университета Таджикистана, работает официанткой в летнем кафе в городе Душанбе. По её словам, работа не очень трудная, и можно за лето скопить на одежду и канцтовары.

«Я работаю только летом. За лето я зарабатываю до 4000 сомони. Это позволяет мне покупать одежду, канцелярские принадлежности и учебники. Таким образом, я облегчаю труд родителей», - говорит Мадина Мирзоева.

По её словам, не все студенты готовы работать, но у нее есть подруги, которые работают продавщицами в магазинах или на частных фирмах.

Мы проанализировали объявления на таджикских сайтах и выяснили, что студенты за летнее время могут найти работу автомойщика (зп от 100 сомони в день, 2-3 тыс. сомони в месяц), официанта (от 1500 сомони до 2500 сомони в месяц), продавца-консультанта (от 1000 до 3000 сомони в месяц), кассира (от 1500 сомони в месяц).

Также студенты могут работать торговыми представителями или торговыми агентами всемирних брендов, таких как Faberlic, M&K и другие.

Пользователь Facebook Alisher Yusupov предлагает не заморачиваться в поиске работы: "Да возле мечетей можно в день 100 сомони зарабатывать".

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