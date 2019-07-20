По оценкам Международного энергетического агентства, в 2018 году возобновляемые источники энергии сгенерировали 60% из запланированного объёма, необходимого для соблюденияклиматических договоренностей.

А пока человечество работает над стопроцентным исполнением всех пунктов Парижского соглашения по климату, полезные ископаемые по-прежнему остаются главным источником энергии на планете, а их добыча непосредственно влияет на глобальные и региональные экономические показатели, благосостояние отдельно взятых стран и их жителей.

Аналитический отдел Picodi.com выяснил, сколько литров бензина можно купить на среднестатистическую зарплату в 115 странах мира. Исследование показало, что в одних регионах, несмотря на отсутствие нефтедобычи, бензин для населения оказался более чем доступен; в других же, судя по размеру зарплат и цене за литр топлива, автомобиль всё ещё остается роскошью, а не средством передвижения.

Стоимость бензина в разных странах

Исходя из официальных данных по каждой из стран, рейтинг покупательской способности выглядит следующим образом:

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На инфографике видно, что в некоторых странах ситуация с бензином начинает напоминать сюжет фильма «Безумный Макс». Например, в Таджикистане несмотря на относительную дешевизну одного литра АИ-95 ($0,81), уровень средней зарплаты настолько невысок, что на эти деньги можно позволить себе купить лишь ок. 130 литров. В Казахстане же бензин стоит почти в два раза дешевле ($0,45), и жители страны в состоянии купить более 800 литров. В Средней Азии именно Казахстан лидирует по этому показателю. Другие данные по региону: Узбекистан — 238 литров на зарплату, Кыргызстан — 305.

В странах Южного Кавказа и в Прикаспийском регионе цифры значительно лучше. Например, в Армении и Азербайджане в долларовом эквиваленте цены на АИ-95 одинаковые (88 центов), что даёт возможность приобрести 335 и 354 литров бензина соответственно. Лучший результат здесь показывает Грузия. Средней месячной зарплаты здесь хватит на 434 литра.

В России при средней зарплате около 40 тыс. руб. на руки в первые шесть месяцев текущего года можно было позволить себе купить 887 литров бензина, при том, что Россия на протяжении долгих лет занимает лидирующие позиции в добыче нефти.

Из стран бывшего СССР в лидеры выбиваются Эстония и Литва. Бензин в странах Балтии по нашим меркам дорогой, но на евро-зарплаты можно купить более 840 литров топлива.

В Украине и Молдове при схожей цене за литр ($1,09 и $1,03) доступны 258 и 298 литров соответственно.

Общемировые данные представлены в цвете на следующей интерактивной инфографике:

наведите мышкой на интересующую Вас страну на карте мира

В лидерах оказалась Венесуэла, где средняя цена за литр составляет 0,000000002 доллара, а на среднюю зарплату в 29 долларов США в месяц можно купить… более 14 миллиардов литров. Только можно ли назвать это лидерством в положительном свете? Экономическая ситуация в этой стране уже давно является причиной дискуссий, а мировые СМИ составляют всё новые рейтинги и сравнения.

Последние данные: одно яйцо в Венесуэле стоит столько же, сколько и 93,3 миллиона литров бензина.

Реальное лидерство в этом рейтинге удерживают страны Персидского залива. В Катаре, Кувейте и ОАЭ цены на бензин отличаются примерно на десять центов, а на среднюю зарплату можно купить от 4900 до 6500 литров топлива. В соседней Саудовской Аравии этот показатель несколько хуже — всего 3300 литров…

Присутствие в топе таких стран, как США, Австралии, Канады легко объяснить не только уровнем зарплат, но и объёмом их добычи нефти. А вот «нишевые» Швейцария и Люксембург (3300 и 2800 литров) выделяются одним только уровнем дохода населения. Хотя и бензин здесь дешевле, по сравнению с Норвегией, Исландией или Нидерландами.

На Кубе и Мадагаскаре, по данным Picodi.com, не удастся купить и 50 литров на среднюю зарплату.

Методология

Исследование основано на средней стоимости 1 л бензина А-95 за последние полгода (январь – июнь 2019), а также на официальной статистике о размере средней заработной платы в каждой из проанализированных стран. Опубликованные расчёты носят иллюстративный характер: предполагается, что вся средняя зарплата будет тратиться только на бензин.

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