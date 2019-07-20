Сегодня, 20 июля, отмечается интересный и пока еще молодой праздник – международный День Торта и пирожного (International Cake Day). Он проходит под девизом «I CAKE YOU», что значит – «Я приду к тебе с тортом».

Мы тоже идем к вам с тортом и другими сладостями, но только онлайн. Пройдите наш тест, который покажет уровень вашей любви к десертам и определит, кто вы: антисладкоежка, любитель сладкого обыкновенный или непревзойдённый сладкоежка с зависимостью?

Вам нужно угадать по картинке и короткому описанию-подсказке, что за десерт загадан в задании.