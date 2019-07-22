Строительство российских школ в Таджикистане начнется до конца года
Гостиница Hilton объявляет сезон свадеб открытым
КЧС предупреждает: до 23 июля будьте осторожны!
Дефицит торгового баланса Таджикистана за полгода составил почти $1 млрд
В Узбекистане принят первый закон о туризме
Wi-Fi от Tcell становится еще доступнее!
Глава Минфина Таджикистана указал на важность помощи IFAD селам республики
Таджикские дети, возвращенные из Ирака, распределены в интернаты
Афиша от Asia-Plus: бачата, Art Party и «Король Лев»
НБТ назвал данные о финансовом ущербе Счетной палаты «неверными и безосновательными»
Строительство российских школ в Таджикистане начнется до конца года
Гостиница Hilton объявляет сезон свадеб открытым
КЧС предупреждает: до 23 июля будьте осторожны!
Дефицит торгового баланса Таджикистана за полгода составил почти $1 млрд
В Узбекистане принят первый закон о туризме
Wi-Fi от Tcell становится еще доступнее!
Глава Минфина Таджикистана указал на важность помощи IFAD селам республики
Таджикские дети, возвращенные из Ирака, распределены в интернаты
Афиша от Asia-Plus: бачата, Art Party и «Король Лев»
НБТ назвал данные о финансовом ущербе Счетной палаты «неверными и безосновательными»
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