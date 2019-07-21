АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 ИЮЛЯ

– В кафе-баре «Хонаи Ман» состоится Art Party #7. В программе вечера: рисование, фрукты и вино. Стоимость билета – 150 сомони. Подробности по телефону 933300446.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 ИЮЛЯ

1994 - Принят Закон «О выборах президента РТ».

2011 - Сенаторы единогласно поддержали закон «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей»;

2011 - Бренд «МЛТ» получил новое имя – «Мегафон-Таджикистан».

2012 - На востоке Таджикистана убит начальник Управления госкомитета национальной безопасности РТ по Горно-Бадахшанской автономной области генерал-майор Абдулло Назаров.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 ИЮЛЯ

1932-1996 – Родился доктор медицинских наук, профессор Юсуф Исхаки.

1934 – Родился кинорежиссер Анвар Тураев.

1963 – Родился писатель Сиёвуш.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 14-19 тепла, днем 32-37 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 33-35 тепла.