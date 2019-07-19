В Таджикистане до конца года начнется строительство пяти российских школ, сообщили сегодня на пресс-конференции Минобрнауки.

«Сейчас ведутся определенные работы, выбраны ответственные структуры и лица как с российской стороны, так и с нашей, подготавливаются проекты этих школ. Мы надеемся, что до конца этого года работы уже начнутся», - сообщил журналистам Фатхиддин Усмонзода, заместитель министра образования и науки.

В свою очередь, глава Минобрнауки Нуриддин Саид отметил, что для всех пяти школ уже выделены земельные участки.

«Земельные участки давно выделены и в Кулябе, и в Бохтаре, и в Турсунзаде, и в Душанбе и Худжанде. Российская сторона сама посмотрела и выбрала земельные участки. В Душанбе школа будет построена в стороне Зарафшона», - сообщил Нуриддин Саид.

По его словам, российская сторона предлагала строить школы по проекту кавказких школ.

«Нам предлагали проекты кавказких школ, но их надо адаптировать к нашим условиям. Сейчас в этом направлении ведутся работы», - отметил министр. Он не стал уточнять особенности школ Кавказа.

Министр также подчеркнул, что каждая из этих школ будет предназначена на 1240 учеников, они будут польностю оснашены необходимым оборудованием и лабораториями.

Сегодня в Таджикистане, по статданным, действуют 25 общеобразовательных школ на русском языке.

На пресс-конференции также сообщили, что скоро начинается строительство двух школ при финансировании китайской компании ТВЕА.

«Школы будут возведены в городе Вахдат и в Файзабадском районе. Подготавливается проект постановления правительствоа об освобождения строительных фирм, возводящих школы, от таможенной пошлины для поставки стройматериалов из Китая. Как только будет подписано постановление, начнется строительство», сообщил Фатхиддин Усмонзода, заместитель министра образования и науки.

По его словам, другая китайская компания - «Синохайдро» строит три школы в Таджикистане.

«Строительство школ в районе Леваканд и в городе Бохтар, финансируемые этой компанией, начались. Другую школу в Дангаре строят строители самой компания «Синохайдро», - сообщил сообщил Нуриддин Саид.

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