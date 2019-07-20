Статистическое ведомство Таджикистана уточнило численность прибывающих в республику туристов. Оно в десятки раз меньше ранее обнародованных данных Комитетом по развитию туризма при правительстве Таджикистана.

В первой половине этого года Таджикистан с различными целями посетили 604,2 тысяч иностранных граждан, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Отмечается, что значительное количество иностранных граждан прибыло в республику по личным целям – 524,8 тысяч человек (86,9% от общего числа).

Количество людей, которые приехали в Таджикистан в туристических целях, составило всего 23,7 тысяч человек (3,9%).

Ранее, в конце апреля этого года глава Комитета по развитию туризма Нуъмон Абдугаффорзода сообщил депутатам нижней палаты парламента республики, что в первом квартале в республику въехало 215 тысяч иностранных туристов.

«За три месяца 2019 года в республику прибыло 215 тысяч туристов, что по сравнению с этим же периодом 2017 года больше в один раз (!)», - сказал Абдугаффорзода 26 апреля этого года во время обсуждения в нижней палате парламента поправок в закон «Об иных обязательных платежах в бюджет», подразумевающие введение туристической пошлины.

По данным Агентства по статистике, в первом квартале этого года в республике действовало 133 туристических компаний.

В стране функционировало 168 гостиниц, в частности 5 пятизвездочных, 14 – четырезвездочных, 24 – трехзвездочных, 7 – двухзвездочных.

Кроме того, туристам оказывали услуги 20 хостелов и мотелей.

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