Свыше 30 детей, возвращенных из Ирака, распределены по интернатам республики, сообщил журналистам Нуриддин Саид министр образования и науки Таджикистана.
«Два дня, как дети живут в интернатах со своими ровесниками и одноклассниками. Вы не беспокойтесь, мы разработали для детей реабилитационные программы. Те, которые не знают кириллицу, начинают изучать алфавит с буквы «А». Будут для них организованы дополнительные занятия», - сообщил министр.
Он отметил, что у некоторых детей нет родственников, но Минобрнауки будет присматривать за их здоровьем и питанием.
«Министерство образования и науки Таджикистан будет обеспечивать этих детей всегда, до окончания вуза, так как правительство и министерство поддержит их при поступлении в высшие учебные заведения. Это наша обязанность», - добавил Нуриддин Саид.
Латофат Назри, заместитель министра образования, отметила, что с первого дня детям помогают психологи.
Напомним, вчера детский Омбудсмен Таджикистана Раджабмох Хабибуллозода также сообщила о передаче детей, возвращенных из Ирака, родственникам. Она отмечала, что дети школьного возраста, возвращенные из Сирии, с 1 сентября пойдут в школу.
«Они не знают кириллицу, их надо обучать. Рабочая группа Минобрнауки работает в этом направлении. Думаю, к началу учебного года многие из них пойдут в школу», - сказала она.
Чиновница отметила, что после этого работы по адаптации этих детей не заканчивается. По её словам, «для этого потребуется поэтапная и совместная работа всех государственных органов и местных органов власти».
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