Минобразования Таджикистана намерено при Техническом колледже страны запустить фабрику по производству детской обуви.
Об этом на пресс-конференции глава Минобразоваания Таджикистана Нуриддин Саид.
«Представьте, есть 2 млн учащихся помимо студентов, если посезонно каждый из них будет носить три пары обуви, необходимо порядка 8 млн. пар обуви, а то и больше», - сказал он.
При этом он обосновал это решение и финансово.
«Мы считаем, что это правильное решение, к этому делу привлечены и наши отечественные бизнесмены. Соответственно это и рабочие места и отечественное производство и поддержка предпринимателей и доход в бюджет страны, а также это делается с целью импортозамещения», - сказал он.
Напомним, в Таджикистане единой школьно формы нет, но таджикские школьники уже несколько лет одеваются по стандарту, установленному Минобрнауки - "темный низ, белый верх".
Согласно нормам, школьницам Таджикистана в период пребывания в школах запрещается ношение хиджаба, узких, порванных джинсов, миниюбок, носить футболки с рекламными надписями, с изображениями государственной символики других стран.
Ношение одежды из синтетических тканей Минобрнауки не рекомендует, но рекомендует покупать школьную форму у отечественных производителей.
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Зафарчон2 часа назад
Ну вот с какого *** министерство образования занимается производством??? Военные пишут стихи , а глава Минсвязи вообще не читает интернет ему интересно книги с 5 класса, антимонополия защищает интересы монополистов, Минобразования занимается производством, продажей газет учителям и ученикам всяких "индульгенций", академики занимается "пиратством"///
Jimmy4 часа назад
Монополия.
l.sdfkvh4 часа назад
Наивные, туалетную бумагу выпускайте лучше. Это представляете какое импортозамещение будет! Всё идёт верным руслом - аэропорт занят ремонтом моста, минобраз производством обуви. Надо чтобы нацбанк занялся нанесением разметки на дорогах, минздраву срочно заняться подсчётом поголовья пингвинов в Антарктике, банкиры должны разводить кузнечиков. И всё будет в ажуре.
said4 часа назад
«Представьте, есть 2 млн учащихся помимо студентов, если посезонно каждый из них будет носить три пары обуви, необходимо порядка 8 млн. пар обуви, а то и больше», - сказал он.
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Мальчик Нуриддин в школе точно прогуливал математику. Да и другие предметы явно тоже. Но, боюсь, что теперь Минобрнауки будет не "рекомендовать", а прямо настаивать "покупать отечественное", т.е. мейд бай нуриддин.