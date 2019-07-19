Глава Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана Джамшед Ахмадзода опроверг слухи о разрушениях на стройплощадке Рогунской ГЭС.

«Не было там никаких аварий. Перемычка (ядро плотины, прим. «АП»), которая строится, там фильтрация немного превысила нормы», - сказал он 19 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Ахмадзода отметил, что ведутся работы для устранения проблемы, проводится цементация перемычки с двух сторон, и уровень фильтрации удалось снизить.

По его словам, основная цель строителей на данный момент - скорее приступить к строительству основной плотины.

«В настоящее время проводятся подготовительные работы для возведения основной плотины, высота которой должна составить 335 метров», - добавил он.

Отметим, что с начала года были слухи о значительных разрушениях на месте строительства плотины Рогунской ГЭС, которые, якобы, произошли из-за допущенных ошибок в расчетах со стороны специалистов итальянской компании Salini Impregilo, строящей этот объект.

Строительство ядра самой высокой в мире каменно-насыпной плотины началось в конце октября 2016 года после прикрытия русла реки Вахш. Высота ядра плотины составляет около 100 метров.

Плотина будет возводиться в два этапа. Первый этап – это строительство первой очереди высотой 135 метров (до абсолютной отметки 1110 метров над уровнем моря). Второй этап – пофазовое сооружение основной плотины, высотой 335 метров.

Первый гидроагрегат (№6) был сдан в эксплуатацию в торжественной обстановке 16 ноября прошлого года. Ожидалось, что в апреле заработает второй агрегат (№5), однако его запуск перенесли на сентябрь нынешнего года.

В целом, в машинном зале Рогунской ГЭС планируется установить шесть гидроагрегатов мощностью по 600 МВт c радиально-осевыми турбинами.

Ожидается, что строительство станции полностью будет завершено к 2033 году.

По данным Минэнерго, после полной сдачи станции в эксплуатацию среднегодовая выработка электроэнергии там составит более 17,0 млрд. кВтч в год.

Рогунскую ГЭС планируется использовать в качестве многоцелевого гидроузла, в том числе для выработки электроэнергии, регулирования воды, снижения риска наводнений и смягчения засухи.

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