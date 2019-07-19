На сегодняшний день порядка 150 тыс. жителей Согда являются последователями правящей в стране Народной демократической партии Таджикистана.

За шесть месяцев ряды НДПТ пополнили 6 тыс. 834 жителей Согдийской области, сообщил «АП» источник в ЦИК НДПТ.

«Ячейка нашей партии в Согде в первом полугодии оказала материальную помощь порядка 10 тыс. престарелым, нуждающимся, сиротам, люди нам верят и добровольно присоединяются к нашей партии», - отметил источник.

По его словам, в прошлом году лидер НДПТ, президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил руководству партии принимать в ряды партии только политически подкованных, верных идеалам государственной независимости республики членов.

По словам источника, после данного поручения в вопросе приема новых членов в ряды НДПТ внесены серьезные коррективы.

«Впредь желающие пополнить ряды партии должны понимать, что происходит в регионе и в мире, знать основные направления внешней и внутренней политики страны, обладать умением работать с электоратом»,- сказал источник.

Образованная в 1994 году Народная демократическая партия Таджикистана объединяет сегодня в своих рядах свыше 480 тыс. таджикистанцев. Председателем партии является президент Эмомали Рахмон. По данным ЦИК, около 40% членов НДПТ - молодежь. Подавляющее большинство депутатов и членов обеих палат парламента Таджикистана, местных маджлисов народных депутатов областей, городов и районов республики, членов правительства страны, главы областей, районов и городов Таджикистана являются также членами или выдвиженцами НДПТ.

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