Соревнования за кубок чемпиона мира, бронзового призера олимпийских игр Зебунисо Рустамовой стартуют 21 июля во всех городах и районах республики.
В соревнованиях могут принять участие все желающие молодые лучники и лучницы Таджикистана в возрасте от 17 до 20 лет, сообщает пресс-центр Комитета по делам молодежи и спорта.
Второй тур кубка состоится в августе, а заключительные соревнования пройдут в Худжанде с 20 по 22 сентября.
Главным судьей соревнований назначен Мухтор Шергозиев.
Зебунисо Рустамова чемпионка мира в личном и командном зачете 1975 года, чемпионка мира в командном зачете 1985 и 1987 годов, бронзовый призер Олимпийских игр в Монреале 1976 года, многократная чемпионка и призер чемпионатов Европы в личном и в командном зачете с 1976 по 1987 годы, серебряный призер соревнований «Дружба» 1984 года, многократная чемпионка СССР в 1975–1987 годы, многократная рекордсменка мира, Европы, СССР, многократная чемпионка международных турниров.
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