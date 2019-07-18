Всемирный банк объявил, что на три года наложил санкции на компанию OOO Fides Solutions из Узбекистана и гражданина этой республики Равшана Ризаметова. Санкции подразумевают запрет на деятельность, связанную с этим кредитным учреждением, сообщает ИА "Фергана".

По данным ВБ, Fides Solutions и Равшан Ризаметов, пытаясь повлиять на сотрудника банка, предложили ему некую ценность (какую именно, в сообщении не уточняется). От сотрудника требовалось посодействовать им в связи с будущим контрактом в рамках проекта по модернизации высшего образования Узбекистана.

Ни Fides Solutions, ни Равшан Ризаметов не объяснили свои действия в соответствии с протоколом Всемирного банка и не подали апелляцию в срок, указанный в санкционных процедурах. В этой связи решение о санкциях было признано окончательным и 17 июля вступило в силу.

В частности, указанные компания и гражданин не имеют права получать или иным образом извлекать выгоду из финансируемых Всемирным банком договоров, участвовать в подготовке или реализации какого-либо проекта этой финансовой организации.

Fides Solutions — узбекистанская компания, специализирующаяся на поставке программных продуктов, оказании консалтинговых услуг в сфере бухгалтерского и управленческого учета, а также в разработке и внедрении автоматизированных систем. Основана в 2002 году в Ташкенте. Ранее в скандалах замечена не была.

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