Около 40% рынка мобильной связи Таджикистана занимает компания «Индиго Таджикистан», предоставляющая в республике услуги под брендом Tcell.

В настоящее время доминирующее положение на рынке мобильной связи занимают четыре оператора: ЗАО «Индиго Таджикистан», ЗАО «ТТ-Мобайл» (МегаФон Таджикистан), ЗАО «Вавилон Мобайл» и ООО «Таком» (ZetMobile бывший Beeline), сообщает Антимонопольная служба при правительстве РТ.

На рынке услуг мобильной связи в стандарте GSM 900/1800ЗАО «Индиго Таджикистан» занимает 39,83%, «ТТ-Мобайл» - 24,12%, «Вавилон Мобайл» - 21,64%, «Таком» - 14,42%.

На рынке же предоставления услуг мобильного интернета «Индиго Таджикистан» занимает 37,90%, «ТТ-Мобайл» - 26,61%, «Вавилон Мобайл» - 23,20%, ООО «Таком» - 12,29%.

Отметим, что два года назад Tcell занимал около трети рынка мобильной связи республики, а совокупная доля «Мегафон» и «Билайн» составляла около 45%. В настоящее время общая доля этих двух компаний на рынке составляет чуть более 38%.

Напомним, с 1-го июня 2019 года оператор сотовой связи ООО «Таком», предоставляющий услуги на территории Таджикистана под брендом Beeline, объявил о ребрендинге: кардинально был изменен фирменный стиль, название и логотип. Теперь ООО «Таком» предоставляет услуги под товарным знаком «ZET-MOBILE».

По данным Службы связи, количество мобильных абонентов в Таджикистане в настоящее время составляет более 6,4 млн., из которых активными пользователями являются свыше 4,8 млн.

Количество пользователей интернета совместно с мобильным интернетом составляет 2,9 млн.

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