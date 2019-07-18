Первое заседание Рабочей группы по разработке Налогового кодекса Таджикистана в новой редакции состоялось в министерстве финансов республики.
Заседание прошло при участии первого вице-премьера Давлатали Саида, помощника президента по правовым вопросам Зарифа Ализода, а также руководства ряда министерств и ведомств страны, сообщает секретариат Минфина.
Давлатали Саид отметил, что по поручению президента страны правительство должно подготовить и утвердить Налоговый кодекс в новой редакции.
Он подчеркнул, что на основе Указа президента от 20 июня этого года создана Рабочая группа по разработке нового Налогового кодекса.
Первый вице-премьер особо отметил, что новый Кодекс должен быть подготовлен с учетом личных интересов субъектов предпринимательства и граждан республики.
«Действующая налоговая система построена на основе рыночной экономики. Проведенная ранее налоговая реформа считается первым шагом в создание налоговой системы», - сказал Давлатали Саид.
Напомним, действующий Налоговый кодекс выступил в силу с 1 января 2013 года.
10 мая этого года президент на встрече с работниками налоговой, таможенной и финансово-банковских сфер президент Эмомали Рахмон поручил до 2020 года разработать Налоговый кодекс в новой редакции.
Представитель Налогового комитета при правительстве РТ Собир Вазиров в конце июня во время пресс-клуба на тему «Поддержка управления государственными финансами в Таджикистане» сообщил «АП», что разработка Налогового кодекса в новой редакции будет осуществляться поэтапно, будет создана государственная комиссия, подкомиссия и так далее.
«Это вам не стихи писать. Речь идет о системе, которая касается нашей жизнедеятельности, экономики. Здесь не имеешь право на ошибку», - заявил он.
Поэтому, добавил налоговик, к этому вопросу надо подходить с осторожностью, чтобы не создавать новые проблемы в системе.
Это будет четвертый по счету Налоговый кодекс, разрабатываемый за годы независимости Таджикистана. Министерство финансов в связи с разработкой нового кодекса призывает налогоплательщиков предоставить свои предложения в письменном виде в министерство до 1 сентября.
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El3 часа назад
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