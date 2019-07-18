Финансовый ущерб в размере более 88 млн. сомони (свыше $9,3 млн.) выявлено Счетной палатой Таджикистана во время проверок бюджетных учреждений республики.

Данный ущерб выявлен в первой половине этого года в результате проведенных 156 аудиторских проверок министерств и ведомств, хозяйствующих субъектов, центров и групп по реализации инвестиционных проектов и других бюджетных учреждений, сообщает Счетная палата.

В частности, выявлены следующие денежно-материальные ущербы:

незаконный расход – 4,4 млн сомони;

недостача и необоснованное списание – 3,7 млн сомони;

занижение и сокрытие налогов – 30,9 млн млн. сомони;

растрата – 37,1 млн млн. сомони;

завышение объемов ремонта и строительства – 11,4 млн сомони;

ущерб от продажи и аренды госимущества – 237,8 тысяч сомони;

невыплата дивидендов по государственным акциям – 438,9 тысяч сомони.

«В результате принятых мер, финансовый ущерб в размере 41,1 млн сомони был восстановлен в бюджет и учреждения», - подчеркивают в Счетной палате.

Отмечается, что в первой половине этого года в частности были проведены плановые проверки Национального банка Таджикистана и Государственного сберегательного банка «Амонатбанк». По результатам этих проверок был выявлен финансовый ущерб в размере 9,1 млн сомони, из которых было восстановлено 7,6 млн сомони.

Самый крупный финансовый ущерб по итогами проведенных 13 аудиторских проверок государственных хозяйственных субъектов выявлен в ГУП «Доступное жилье» - 41,1 млн сомони.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.