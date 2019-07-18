Главный тренер национальной сборной Таджикистана по футболу Усмон Тошев прокомментировал итоги жеребьевки второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022, где соперниками нашей команды в группе «F» стали сборные Японии, Кыргызстана, Мьянмы и Монголии.

В интервью официальному сайту Федерации футбола Таджикистана Тошев заявил, что жеребьевка получилась интересной.

"Мы смотрели, переживали, было очень интересно. Нам досталась хорошая группа. Есть сильная команда, как Япония, есть и соперники, которые нам по силам. Постараемся выкладываться во всех матчах отборочного раунда и добиваться положительного результата", - сказал он.

"Я считаю, что слабых соперников в нашей группе нет. Все команды будут стараться решить задачу выхода в следующую стадию отборочного раунда ЧМ-2022, поэтому и мы будем готовиться. Уже знаем, когда с кем будем играть", - отметил тренер.

Свой первый матч в отборочном цикле ЧМ-2022 сборная Таджикистана проведет против сборной Кыргызстана. Эта встреча состоится 5 сентября на Центральном республиканском стадионе Душанбе.

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