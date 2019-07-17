17 июля уже в 5-й год подряд отмечают Всемирный день эмодзи. Да, быть может этот праздник не имеет официального статуса, но давайте признаем, что уже не представляем своей жизни без этих смешных значков, отображающих наши эмоции во время переписки.
К этой дате мы подготовили для вас забавный тест, в котором предлагаем отгадать песню по комбинации смайликов.
Подсказка: все загаданные песни на русском языке, среди них есть как шлягеры, так и современные хиты.
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