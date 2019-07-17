Стоимость тепловой энергии для населения города Душанбе повышается почти на 15%. Об этом сообщили 17 июля на пресс-конференции в Антимонопольной службе страны.
В ведомстве отметили, что новые тарифы для населения пока не утверждены, но подчеркнули, что повышение будет незначительным.
Действующий тариф был утверждён в 2014 году и составляет 1,03 сомони за каждый квадратный метр отопляемой жилой площади.
"Если новый тариф будет утверждён, стоимость тепловой энергии для населения составит 1,18 сомони. К примеру, если в прошлом году владельцы четырёхкомнатных квартир платили 53-54 сомони в месяц, то после утверждения новых тарифов будут платить примерно 60 сомони. Это незначительное повышение", - заявил начальник Управления регулирования естественных монополий г-н Азиззода.
Он отметил, что 1 Гкал тепла теплоэлектроцентралям обойдётся почти в 300 сомони, то есть цены рассчитаны с учётом субсидии.
"Обеспечение теплом населения экономит электроэнергию и снижает нагрузку на электросети. В будущем надо обеспечить всю территорию столицы, а также других городов и районов теплом. Поэтому для доступности мы сильно не повышаем стоимость отопления", - отметил Икромиддин Вализода, глава Антимонопольной службы.
В прошлом году цена на тепло для учреждения «Тепловые сети города Душанбе» (ДПТС), которые обеспечивают отоплением население столицы, была увеличена почти на 15% (с 7,63 до 8,77 сомони), однако для населения оно продавалось по прежней цене - 1,03 сомони за каждый квадратный метр отопляемой жилой площади.
А в этом году стоимость тепловой энергии для ДПТС повысили на 93,8%. В предстоящем отопительном сезоне ДПТС будет платить производителям тепловой энергии (ТЭЦ) за каждый Гкал 17 сомони.
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