АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18 ИЮЛЯ
- В Душанбе перед журналистами отчитаются руководители министерства экономического развития и торговли, Счетной палаты страны, а также Омбудсмен.
- В Душанбе состоится заседание Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств – участников СНГ.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 ИЮЛЯ
1997 – Состоялась учредительная конференция Движение национального единства и возрождение Таджикистана
2017 - Эмомали Рахмон подписал закон, обязывающий членов правительство и их близких родственников декларировать свои доходы.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 18 ИЮЛЯ
1897-1973 – Родился доктор медицинских наук, Заслуженный деятель науки Таджикистана Вениамин Иоффе.
1920-1968 – Родился артист театра, Заслуженный артист Таджикистана Алиназар Ходжаев.
1947 – Родился писатель Гайрат Хаким.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 ИЮЛЯ
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла.
По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 40-42 тепла.
По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.
По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 40-42 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 32-34 тепла.
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