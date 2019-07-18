Благосклонность потребителей и растущий спрос на добротную, деликатесную и экологическую продукцию колбасного цеха «ЭКО-ХАСИБ» вдохновило производителей на расширение предприятия. Отечественный производитель любимой жителями столицы колбасы намерен открыть ещё один филиал на рынке «Мехргон», став, тем самым, первопроходцем промышленного туризма в Таджикистане.

Промышленный туризм – это не классическое направление туризма, к которому мы привыкли. Это поиск и исследование туристами фабрик, заводов, предприятий и промышленных объектов. Главной целью промышленного туризма является поиск новых впечатлений. С каждым годом такой вид путешествий в мире набирает популярность, хотя является одним из самых молодых направлений туризма.

Пожалуй, каждый житель столицы согласится с нами в том, что колбасный цех «ЭКО-ХАСИБ» может похвастаться не только следованием правилам, уникальной рецептурой натуральных продуктов высшего сорта, но и, самое главное, принципом прозрачной кухни!

Благодаря прозрачной кухне цеха каждый гость и даже обычный прохожий могут наблюдать за процессом приготовления колбасных изделий и стать свидетелями не только безупречных санитарных условий, но и полюбоваться процессом приготовления колбасы.

- По такому же принципу открытости и лояльности будет работать и наш первый филиал, инициативу открытия которого поддержала администрация столичного рынка «Мехргон». Мы откроемся сразу, как только соберем необходимый пакет документов. Надеемся, что этот процесс много времени не займёт, - сказал руководитель «ЭКО-ХАСИБ» Лутфулло Ибодуллоев.

Производители признают, что их продукция – удовольствие не из дешёвых. Но не нужно забывать о том, что хорошая колбаса не должна стоит дешевле, чем мясо.

Клиенты довольны, уверены производители, и это говорит о том, что они удовлетворены качеством и вкусом колбасы.

- К тому же мы всегда готовы отвечать на любые вопросы и принимаем все жалобы, улучшая, таким образом, качество своей продукции. Мы стараемся удовлетворять потребности даже самых привередливых и капризных гурманов. Наши технологи стараются поддерживать близкий контакт с потребителями, поэтому мы сначала начали с колбасных изделий, а потом, опираясь на предложения, потребности и традиционные рецепты, предлагаемые нашими клиентами, мы стали расширять линейку национальных мясных деликатесов, - отметил Ибодуллоев.

Предприниматель мечтает о развитии промышленного туризма в Таджикистане. Его предприятие является первопроходцем в этом направлении и вносит значимую лепту в это начинание.

- Идея или мечта о промышленном туризме настигла меня в Турции, когда я был одним из участников промышленного тура в колбасные цеха этой страны. Раж, охвативший меня там, настолько восхитил меня, что сложно было расстаться со своими мыслями. И если нам посчастливится открыть наш первый филиал на рынке «Мехргон», то это будет осуществление мечты, - уверен Лутфулло.

На самый главный вопрос наших читателей о том, можно ли прийти в цех со своим мясом для выделки колбасы, производители задали обратный вопрос:

- А каким образом вы определите качество мяса?

- Я определяю качество мяса во время приготовления пищи и поэтому постоянно покупаю мясо у одного и того же мясника, - ответила я.

- Вот таким же образом наши клиенты определяют качество нашего мяса, которую мы добавляем в наши колбасы, - сказал он, добавив, что «ЭКО-ХАСИБ» - это небольшое предприятие, которое часть мяса использует на выделку колбас, а другую реализует на продажу.

«ЭКО-ХАСИБ» производит колбасные изделия исключительно из сертифицированного мяса. Поставляется оно из экологически чистых сельских хозяйств страны.

Стоит отметить, что производственная линейка колбасного цеха «ЭКО-ХАСИБ» составляет более 20 наименований - полукопченая колбаса с чесноком (из говядины и баранины), копченая колбаса с красным перцем по турецкой рецептуре, колбаса с добавлением молотого перца и тмина, колбаса из баранины с добавлением фисташки, мускатного ореха и др.

Кроме того, в магазине представлен широкий выбор национальной продукции: хасиб из бараньих внутренностей с рисом, конина (кази), копченый язык, прессованное мясо, холодец, копченный бараний курдюк (думба) и многое другое, рецепты которых были заимствованы у опытных экспертов, работающих долгие годы в сфере обслуживания национальных мероприятий (свадеб и марака).

Рецептура и технология приготовления колбасных изделий цеха «ЭКО-ХАСИБ» соответствует признанному советскому Госстандарту. По словам технологов колбасного цеха, они нашли рецепт из архивов. Он состоит из натуральных приправ: мускатный орех, кориандр, фисташки, чеснок, перец и пр. продукты, нитрат натрия для цвета изделий.

Промышленный туризм может способствовать выбору профессии среди молодежи, не только потому что является новой отраслью деятельности, но и потому что развивается семимильными шагами и подаёт большие надежды. Именно поэтому «ЭКО-ХАСИБ» рад принимать группы экскурсантов из числа школьников и их учителей на ознакомительную встречу в предприятие.

Кстати, приобрести продукцию колбасного цеха «ЭКО-ХАСИБ» можно в сети столичных супермаркетов «Пайкар» или непосредственно в самом цехе по адресу ул. Каххорова (ориентир Кожзавод) или позвонить по телефонам: +992 93 444 29 54 (viber/wechat), +992 91 755 60 65.