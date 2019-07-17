Американский режиссёр Джейкоб Шварц, автор первого короткометражного фильма об Узбекистане в формате 8K, намерен снять в республике исторический сериал.

Съемки первого эпизода сериала об истории народов Центральной Азии в XI-XII веках начнутся в октябре, сообщает Подробно.уз.



Ранее между узбекской и американской сторонами были достигнуты договоренности о местах, захваченных эпизодом. Так как первый пилотный проект на английском языке, к фильму привлечены актеры из-за рубежа, в последующих же сериях, возможно, будут привлечены и актеры из Узбекистана.



За соответствие эпизодов сериала истории будет отвечать советник председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма Бехруз Хамзаев, за производство же фильма и его пост-продакшн - творческая команда Шварца.



Продвижение фильма будет осуществляться через платформы Neftlix и Amazon.

Саундтреки к историческому сериалу готовит известный узбекский композитор и автор многочисленных хитов Шахноз.

Создатели сериала намерены ориентироваться на знаменитую «Игру престолов», в которой многие элементы взяты из истории народов Центральной Азии.

«5-10 лет назад в Голливуде по большей части снимали фильмы с греческой мифологией. Позже их заменили фильмы с египетской и скандинавской мифологиями. Сегодня парадигма приближается к народам Средней Азии и восточных легенд. Мы постараемся вывести этот сериал на большие экраны Голливуда, потому как в настоящее время самая развитая кинематография именно там», – говорит Бехруз Хамзаев.



Партнером проекта выступает Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма.

«Кинематография играет большое значение в продвижении туризма. К примеру, большое количество эпизодов сериала «Игра престолов» было снято в Дубровнике (Хорватия), который сегодня является одним из лучших туристических направлений Европы уже четвертый год подряд», – отметил советник председателя Госкомтуризма.

Создатели сериала намерены вывести его на большие экраны Голливуда.

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