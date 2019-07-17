В Таджикистане завтра, 18 июля, в связи с затоком сухого жаркого иранского воздуха через территории Туркменистана и Узбекистана, ожидается повышение дневной температуры воздуха до 46 градусов.
Предупреждение об этом размещено на сайте Агентства по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при правительстве Таджикистана.
Синоптики информируют, что с 18 по 23 июля в северных и центральных районах столбик термометра поднимется до 43 градусов, в южных - до 46.
В горных районах будет прохладнее - до 36 градусов.
В связи с повышенным температурным фоном в предгорных и горных районах РРП, Согдийской области и западных районах ГБАО возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков.
В этот период на реках Пяндж, Вахш, Заравшан и их притоках ожидается резкое повышение уровня воды и возможен размыв берегов.
В столице страны - Душанбе завтра будет 42 градуса.
А это наши небольшие рекомендации, как выжить в эти жаркие месяцы, что пить, что носить и как не заболеть.
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