Инженеры компании МегаФон Таджикистан запустили новые базовые станции формата 4G сразу в трех районах Хатлонской области. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили жители районов Шаартуз, Кабадиян и Дусти.
С начала этого года МегаФон Таджикистан запустил новые базовые станции четвертого поколения в 14 районах Хатлона. На сегодняшний день 4G-интернет доступен абонентам оператора в 16 районных центрах и городах области.
Кроме этого, проведены технические работы на базовых станциях третьего поколения. С начала июня запущены 4 новые базовые станции 3G, модернизована сеть на территории районов Шамсиддин Шохин, А. Джами, Муминабад, Пяндж, Хуросон, Кушониён и Яван. Это позволило увеличить емкость сети и уменьшить нагрузку на ранее установленное оборудование.
«В интересах своих клиентов мы продолжаем развивать сети всех поколений – как 4G, с помощью которой абоненты получают доступ к скоростному мобильному интернету, так и 3G, через которую идет значительная часть голосового трафика. В результате все услуги связи становятся доступными в более высоком качестве», – комментирует Маджид Сайтасанов, директор регионального управления компании МегаФон Таджикистан по Хатлонской области.
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