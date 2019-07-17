В первом полугодии 2019 года в Согдийской области произведено промышленной продукции на сумму 5,6 млрд. сомони. Объем производства промпродукции по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 108,3%.

Об этом было сказано на заседании актива области по результатам социально-экономического развития Согда за первое полугодие 2019 года. В нем приняли участие заместитель премьер-министра страны Давлатали Саид и председатель области Раджаббой Ахмадзода.

Было отмечено, что в этом году в области запланирован ввод в эксплуатацию 100 предприятий с 1030 рабочими местами, в отчетный период созданы 59 предприятий с 642 рабочими местами.

Объем сельхозпродукции в январе-июне 2019 года во всех формах хозяйствования составил 1 млрд. 850,5 млн. сомони (в сопоставимых ценах), что по сравнению с этим же периодом 2018 года больше на 17,1%.

Внешний торговый оборот области составил $1 млрд 11,9 млн. или по сравнению с январем-июнем 2018 года увеличился на 0,7 %, или $7 млн. Во внешнем торговом обороте на долю стран СНГ приходится 80,7%, или $816,4 млн., на долю стран дальнего зарубежья ‑ 19,3%, или $195,5 млн.

За этот период из области за рубеж экспортировано продукции на сумму $224,5 млн.

Председатель области Раджаббой Ахмадзода проанализировал деятельность различных сфер народного хозяйства области и дал конкретные указания ответственным лицам по качественному выполнению плана по налогам, поддержке предпринимателей, организации новых промышленных предприятий, налаживанию производства товаров и продуктов на должном уровне, привлечению инвестиций в экономику области, повышению урожая, привлечению туристов в область и др.

Также было сообщено, что к 30-летию независимости страны в области запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 6500 различных объектов.

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