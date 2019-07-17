Очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по вопросам делимитации госграницы между двумя странами состоялась в городе Исфара, сообщил «АП» источник в администрации мэра Исфары.

На встрече было описано прохождение линии госграницы, обсуждены предложения по описанию оставшихся участков, а также достигнута договоренность о проведении совместных полевых обследований границы в Баткенском районе Кыргызстана.

Между тем, как сообщили «АП» в правительстве Таджикистана, на ближайшее время в джамоате Ворух города Исфары запланирована встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

На встрече президентов, по данным источника, основной темой будет решение проблем, связанных с делимитацией и демаркацией границ двух государств.

Напомним, ранее АКИpress со ссылкой на пресс-службу президент КР сообщал, что 4 июля во время встречи с жителями Баткенского района и города Баткен Сооронбай Жээнбеков говорил, что по вопросам границы в ходе его официального визита в Таджикистан он с президентом Эмомали Рахмоном пришли к единому мнению.

"Скоро уважаемый президент Эмомали Рахмон приедет с визитом в Кыргызстан, наши переговоры будут продолжены. Мы ни в коем случае не оставим без внимания решение пограничных вопросов. И президент Таджикистана, и я открыты к переговорам», - отметил тогда Сооронбай Жээнбеков.

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