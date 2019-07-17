Сегодня в некоторых районах столицы не будет электричества.
Света не будет в микрорайонах Восточные холмы, Гураха и на улицах Сари Осиё, С. Айни, Захаматобод, М. Турсунзаде, Пионер, Л. Шерали, Шапкина, Машъал, Крупская, Южная, Обходная, Сино, Дж. Расулова, сообщили «АП» в ОАО ДЭС.
Подача электричества будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.
В зависимости от объема ремонта в некоторых случаях электропитание будет подключено до указанного времени.
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