АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

- В Минске пройдет заседание экспертной группы по доработке и согласованию проектов Программы сотрудничества СНГ по укреплению пограничной безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы

- Monday Art Studio расскажет и научит всему, чтобы вы набрали максимум полезного по использованию сервисов Google для лучшей продуктивности. Адрес ул. Толстого, 66. Подробности по телефону (+992) 50 130 12 54

– В рамках полугодовых итогов встречу с журналистами сегодня проведут Главгеология, Минтранс и ТЖД. А также Антимонопольная служба и Торгово-промышленная палата.

- В штаб-квартире Азиатской футбольной Конфедерации в Куала-Лумпуре состоится жеребьевка второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022, по итогам которой своих соперников узнает национальная сборная Таджикистана. Начало мероприятия в 14:00 часов по душанбинскому времени.

- Посольство Германии в Таджикистане представляет концерт берлинской рок-группы «Трептов» в «Бундес –баре». Начало в 19.00. Вход свободный

- Учебно-образовательная программа «T-MBA» при партнерстве с Puzzle Coworking начинает набор на курсы по Международной Программе для желающих начать и развивать собственный бизнес. Длительность курса – 1.5 месяца. Занятия будут проходить по субботам с 14:00 до 18:00 и по воскресеньям с 11:00 до 16:00. Подробности по телефону (+992) 88 881 51 15.

- В городе Кванджу (Южная Корея) проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Таджикистан на этих соревнованиях представляют 4 спортсмена.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 ИЮЛЯ

2001 - В результате теракта погиб госсоветник президента по международным вопросам Каримджон Юлдашев.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 ИЮЛЯ

1906-1990 – Родился ученый-историк, первый ректор Таджикского государственного университета академик Зариф Раджабов.

1936-1996 – Родился доктор биологических наук Усмон Холдоров.

1942 – Родился писатель Хочи Мурод.

1957 – Родился Герой Советского Союза Наби Акрамов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 32-34 тепла.