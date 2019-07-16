Таджикистан увеличил производство сельхозпродукции и ее экспорт.

Об этом на пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства республики Иззатулло Саттори.

По его словам, на сегодняшний день таджикская сельхозпродукция успешно экспортируется в 25 государств мира. В их числе - Казахстан, Россия, Узбекистан, Афганистан, Кыргызстан и др.

«До сегодняшнего дня экспортировано более 72,1 тысячи тонн плодоовощной продукции. До конца года этот показатель будет увеличен», - сообщил Саттори.

По его словам, до 1 июля текущего года во всех формах хозяйств республики производство продукции растениеводства, в том числе зерна, достигло 575 тыс. тонн, картофеля - 253 тыс. тонн, овощей - 785 тыс. тонн, бахчевых - 209 тыс. тонн, фруктов 122 тыс.тонн.

Вместе с тем, увеличилась и животноводческая продукция – мясо, молоко, мед и яйца.

На вопрос «почему тогда такие дорогие арбузы и мясо», министр ответил, что «есть потребность, цены растут – это закон рыночной экономики".

"Вы что хотите, чтобы дехканин продал свою продукцию, выращенную таким трудом, за бесценок?", – спросил он у журналистов.

Как отметил министр, цену на мясо можно снизить путем увеличения производства других видов мяса – например, птичьего и кроличьего.

«А насчет бахчевых вы не правы, - сказал он. – В этом году раннюю дыню - хандалак дехкане продавали с поля по 50 дирамов, а на рынках она продавалась по 3 сомони», - сказал он.

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