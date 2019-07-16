Сегодня в Кулябе состоялись похороны Турко Дикаева, известного таджикского журналиста, который скончался в ночь с 15 на 16 июля на 69-м году жизни.

Его похоронили на новом кладбище в махалле Гулбог.

Коллеги и друзья вспоминали сегодня его, его работу, его вклад в молодое поколение журналистов.

Бывший редактор газеты «Кулябская правда» Рустам Одинаев сказал, что «ушел из жизни один из лучших журналистов Таджикистана».

По его словам, Турко пришел на работу в газету «Кулябская правда» в 1977 году и отработал долгие годы.

«Во время гражданской войны мы с помощью Турко не переставали издавать газету, - вспоминает Одинаев. – В начале 2000-х годов Дикаева заметили новые независимые издания республики. Так он был приглашен в газету «Азия-Плюс» на работу. А потом он вновь вернулся в родную «Кулябскую правду. Он навсегда останется в нашей памяти», - заявил Рустам Одинаев.

Зафар Муродов, коллега и ученик Турко Дикаева, сказал: «он был человеком с большой буквы».

«Турко сколько смог столько передал свои навыки и знания молодому поколению, старался помочь всем. Благодаря его журналистским подвигам очень многие простые люди решали свои проблемы. Турко прожил свою жизнь не зря. Многие сегодня пришли на похороны, чтобы отдать дань уважения этому отважному, отзывчивому журналисту», - сказал он.

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